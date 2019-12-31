В новогоднюю ночь в Минске будет работать более 20 праздничных площадок

Минск, 31 декабря. В предстоящую новогоднюю ночь в Минске будет работать более 20 праздничных площадок.

По информации Мингорисполкома, большинство из них начнут работать 31 декабря в 23.30 и завершат в 4 утра. Главное празднование развернется на Октябрьской площади — в концертной программе здесь будут задействованы артисты белорусской эстрады.

Новогодние представления также пройдут в каждом районе города: помимо концертной программы там будут организованы конкурсы, спортивные состязания, аттракционы, новогодние ярмарки-продажи.

В Заводском районе праздничные площадки организованы перед спорткомплексом "Чижовка-Арена", возле универмага "Беларусь", перед МФК "Мандарин" на улице Герасименко и у супермаркета "Соседи" (ул. Селицкого).

В Ленинском районе новогодние гулянья пройдут перед кинотеатром "Салют" и перед Минским городским дворцом культуры.

Жители Московского района смогут собраться в парке им. Павлова, в сквере "Полянка" на улице Карла Либкхнета, в микрорайоне Брилевичи.

В Октябрьском районе праздничные площадки будут размещены на площади перед Дворцом железнодорожников, а также в жилом районе Сокол.



В Партизанском районе гулянья пройдут в парке экстремальных видов спорта на улице Столетова и на площадке у самолета на улице Карвата.



Жители Первомайского района смогут собраться у Национальной библиотеки, а также на улицах Фогеля и Героев 120-й дивизии.

В Советском районе новогодний концерт пройдет на площади перед Комаровским рынком.

Во Фрунзенском районе для празднований обустроена площадь перед Минским ледовым дворцом спорта.

Для жителей Центрального района организована праздничная площадка у Минского городского дворца детей и молодежи.

Возле Дворца спорта сегодня вечером будет работать рождественская ярмарка "Калядны кірмаш", а в 1.30 здесь начнется новогодний фейерверк. Он будет сопровождаться лазерным шоу, спецэффектами, оригинальной музыкой, отметили в горисполкоме.

Возле ратуши ежедневно, вплоть до 5 января, в 17.30 и 20.00 будут показывать новогодний спектакль "Волшебная шкатулка Деда Мороза".



Еще один уличный спектакль — "Новогодний звездопад" — можно будет посмотреть в любой день до 5 января включительно на Октябрьской площади. Начало — в 19.00 и 21.00.

31 декабря метрополитен будет работать по графику пятницы. В новогоднюю ночь метро будет открыто до 4 часов утра. Интервал движения поездов на обеих линиях в промежуток времени с 0.00 до 4.15 составит 6 минут. Вход на станции метро "Немига" и "Октябрьская" закроется в 4.15, на все остальные — в 4.00.