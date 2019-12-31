Лукашенко поручил заключить контракты на поставку из России нефти и обеспечить ее покупку из альтернативных источников (дополнено)

Минск, 31 декабря. Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы заключить договоры на поставку нефти из России и обеспечить ее приобретение из альтернативных источников, сообщила пресс-служба президента по итогам совещания главы государства с руководством нефтехимического комплекса. Совещание было созвано, "чтобы конкретно обсудить соответствующие вопросы в развитие состоявшихся 30 и 31 декабря телефонных разговоров с президентом России Владимиром Путиным".

По словам Лукашенко, у него состоялся разговор с министром энергетики России Александром Новаком. "Только что мы закончили этот разговор. Я передал ему наши договоренности с президентом Путиным, — сказал белорусский руководитель. — Вышел напрямую на министра (не по протоколу), потому что завтра первое число, а у нас нет контрактов на поставку нефти в Беларусь".

По итогам совещания председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков сообщил, что "в развитие телефонных разговоров" Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры хозяйствующих субъектов Беларуси и России и заключить контракты на поставку нефти в страну с целью обеспечения бесперебойной работы двух нефтеперерабатывающих заводов, а также обеспечить уже в ближайшие дни поставку нефти из альтернативных источников. Прежде всего речь идет о поставках железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также о задействовании для альтернативных поставок нефтепровода "Дружба".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал "не преувеличивать риски" вокруг переговоров Путина и Лукашенко по нефти и газу. "Сейчас не следует преувеличивать риски. Хотя, действительно, пока не удалось достигнуть договоренности, — цитирует Пескова телеграм-канал "Пул № 3", который ведут журналисты из пула президента РФ. — Вчера была весьма длительная, обстоятельная беседа президентов, обсуждались и вопросы интеграции, газовые и нефтяные дела. Пока договоренности достигнуть не удалось. Апокалиптические сценарии пока предлагаем не обсуждать, диалог будет продолжен".

30 декабря Лукашенко и Путин "договорились поручить правительствам в ближайшие дни организовать работу субъектов хозяйствования с выходом на заключение контрактов по нефти и газу". "В случае если до 1 января данные вопросы решить не успеют, согласно договоренностям глав государств, члены правительств выработают компромиссный промежуточный вариант условий поставок нефти и газа в Беларусь, до конечного принятия решений президентами. Которые, в свою очередь, при необходимости встретятся для обсуждения и принятия данных решений после рождественских праздников в середине января", — сообщила пресс-служба Лукашенко.

Агентство Reuters со ссылкой на информированные источники сообщило, что Россия может остановить экспорт нефти в Беларусь 1 января.

24 декабря в интервью радиостанции "Эхо Москвы" Лукашенко заявил, что если Россия установит слишком высокую цену на нефть и газ, Беларусь будет искать альтернативных поставщиков. "Я могу через Польшу, они предлагают (это самый дешевый маршрут), взять саудовскую или американскую нефть, что дешевле с рынка в Гданьске, и по трубе завезти реверсом", — сказал он.

Лукашенко отметил, что в Беларуси есть три трубы нефтепровода "Дружба" с Россией. "На первом этапе я забираю одну трубу и реверсом поставляю нефть к нам на НПЗ северный ("Нафтан". — БелаПАН.) и южный (Мозырский НПЗ. — БелаПАН.), а затем перерабатываю, — сказал он. — В этом году мы полностью закончили модернизацию этих НПЗ, там глубина переработки, как в Европе. Пойдет нормально, я заберу реверсом вторую трубу. У России останется одна. Россия поставляет под 70 млн тонн по этим трубам на премиальный западный рынок. Если я заберу две трубы, у нее останется где-то 20 млн тонн. И я задаю вопрос: вы зачем меня загоняете в решение вопроса таким образом? Я этого не хочу".

На следующий день Дмитрий Песков заявил на брифинге в Москве, что Россия не против поиска Беларусью альтернативных возможностей поставки нефти: "Если существуют какие-то более выгодные варианты для Беларуси, конечно, она вольна воспользоваться любыми вариантами, если они более выгодны, чем то, что предлагается со стороны Российской Федерации".

"В данном случае, — отметил пресс-секретарь Путина, — мы не хотим уподобляться одной известной стране, которая покупателям силой навязывает свою продукцию, которая гораздо дороже, чем то, что есть на рынке".