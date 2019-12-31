Александра Романовская и Андрей Арямнов — лучшие спортсмены Беларуси 2019 года по итогам опроса БелаПАН

Минск, 31 декабря. 23-летняя фристайлистка-акробатка Александра Романовская и 31-летний штангист Андрей Арямнов стали лучшими спортсменами Беларуси 2019 года по итогам опроса БелаПАН.

В 20-м ежегодном опросе приняли участие 94 журналиста, освещающих спорт и представляющих 43 средства массовой информации, спортивных клуба и др., в том числе фрилансеры.

Каждому было предложено назвать тройку лучших спортсменок и тройку лучших спортсменов; за 1-е место начислялось три очка, за 2-е — два, за 3-е — одно.

Романовская набрала 158 очков, получив 28 первых, 31 второе и 12 третьих мест. На счету Арямнова 155 очков (37, 16, 12).

В 2019 году Романовская завоевала золотую медаль чемпионата мира, олимпийский чемпион-2008 Арямнов занял второе место на ЧМ в весовой категории до 109 кг.

У женщин вторую строчку в опросе заняла 21-летняя теннисистка Арина Соболенко, занимающая 11-е место в рейтинге ВТА, — 140 очков (32, 15, 14). На третьей позиции 27-летняя байдарочница Ольга Худенко — 98 очков (18, 14, 16). На мировом первенстве она взяла серебро в одиночке и четверке на дистанции 500 м, а в паре с Мариной Литвинчук, которая заняла в опросе четвертое место с 85 очками (16, 13, 11), — золото на 200- и 500-метровке.

У мужчин на втором месте 21-летний прыгун в высоту, победитель общего зачета Кубка мира и легкоатлетического матча Европа — США Максим Недосеков — 102 очка (16, 20, 14), на третьем — олимпийский чемпион-2016, серебряный призер последнего ЧМ по прыжкам на батуте (вместе с Олегом Рябцевым), чемпион мира в команде 24-летний Владислав Гончаров — 86 очков (13, 17, 13).

У женщин далее следуют:

5. Ольга Силкина (современное пятиборье) — 61 (7, 11, 18).

6. Анастасия Шкурдай (плавание) — 34 (5, 5, 9).

7. Елена Ноздрева (гребля на каноэ) — 11 (1, 2, 4).

8. Ирина Кривко (биатлон) — 10 (0, 3, 4).

9. Эльвира Герман (легкая атлетика, бег) — 6 (0, 3, 0).

10. Татьяна Шаракова (велоспорт, трек) — 5 (1, 0, 2).

11. Виктория Азаренко (теннис) — 5 (0, 2, 1).

12. Ольга Мазуренок (легкая атлетика, марафон) — 4 (0, 1, 2).

13—14. Алина Змушко (плавание), Алена Лешкевич (муай-тай) — по 2 (0, 1, 0).

15—16. Ирина Курочкина (вольная борьба), Александра Саснович (теннис) — по 2 (0, 0, 2).

17—22. Анастасия Веремеенко (баскетбол), Анастасия Гарелик (волейбол), Ирина Жук (легкая атлетика, прыжки с шестом), Анастасия Мирончик-Иванова (легкая атлетика, прыжки в длину), Марина Слуцкая (дзюдо), Татьяна Холодович (легкая атлетика, метание копья) — по 1 (0, 0, 1).

У мужчин после тройки лучших расположились:

4. Евгений Тихонцов (тяжелая атлетика) — 37 (7, 6, 4).

5. Илья Шиманович (плавание) — 26 (3, 5, 7).

6. Игорь Стасевич (футбол) — 21 (2, 4, 7).

7. Иван Литвинович (прыжки на батуте) — 19 (1, 7, 2).

8. Геннадий Лаптев (тяжелая атлетика) — 14 (2, 2, 4).

9. Василий Кириенко (велоспорт, шоссе) — 11 (3, 0, 2).

10. Александр Мартынович (футбол) — 10 (2, 1, 2).

11. Олег Юреня (гребля на байдарках) — 9 (1, 1, 4).

12-13. Егор Герасимов (теннис), Артем Королек (гандбол) — по 8 (1, 2, 1).

14. Евгений Королек (велоспорт, трек) — 6 (2, 0, 0).

15. Артем Козырь (гребля на каноэ) — 5 (0, 1, 3).

16—17. Дмитрий Асанов (бокс), Михаил Одинцов (ММА) — по 4 (1, 0, 1).

18. Алексей Кураш (волейбол) — 4 (0, 2, 0).

19-21. Станислав Дайнеко, Дмитрий Натынчик (гребля на байдарке), Виталий Жук (легкая атлетика, десятиборье) — по 4 (0, 1, 2).

22. Никита Вайлупов (гандбол) — 3 (1, 0, 0).

23. Олег Рябцев (прыжки на батуте) — 3 (0, 1, 1).

24—29. Иван Баранчик (бокс), Виталий Гурков (муай-тай), Артем Демков (хоккей), Антон Кушнир (фристайл, акробатика), Борис Пуховский (гандбол), Илья Шкурин (футбол) — по 2 (0, 1, 0).

30—41. Игорь Бриштель (пляжный футбол), Александр Грабовик (греко-римская борьба), Александр Гутор (футбол), Сергей Кисляк (футбол), Владислав Колячонок (хоккей), Даниэл Мукете (дзюдо), Павел Нехайчик (футбол), Алексей Протас (хоккей), Александр Рябушенко (велоспорт, шоссе), Владимир Самсонов (настольный теннис), Никита Феоктистов (хоккей), Вячеслав Хоронеко (гиревой спорт) — по 1 (0, 0, 1).

В 2018 году лауреатами опроса БелаПАН стали фристайлистка Анна Гуськова и Владислав Гончаров, в 2017-м — Арина Соболенко и Антон Кушнир, в 2016-м — Мария Мамошук (борьба) и Владислав Гончаров, в 2015-м — Марина Арзамасова (легкая атлетика, бег) и Василий Кириенко, в 2014-м — Дарья Домрачева (биатлон) и Антон Кушнир, в 2013-м — Виктория Азаренко и Сергей Рутенко (гандбол), в 2012-м — Виктория Азаренко и Сергей Мартынов (пулевая стрельба), в 2011-м — Дарья Домрачева и Алим Селимов (греко-римская борьба), в 2010-м — Дарья Домрачева и Алексей Гришин (фристайл), в 2009-м — Екатерина Карстен (гребля академическая), Роман Петрушенко и Вадим Махнев (гребля на байдарках), в 2008-м — Оксана Менькова (легкая атлетика, метание молота) и Андрей Арямнов, в 2007-м — Екатерина Карстен и Иван Тихон (легкая атлетика, метание молота), в 2006-м — Екатерина Карстен и Дмитрий Дащинский (фристайл), в 2005-м — Екатерина Карстен и Иван Тихон, в 2004-м — Юлия Нестеренко (легкая атлетика, бег) и Игорь Макаров (дзюдо), в 2003-м — Наталья Цилинская (велотрек) и Иван Тихон, в 2002-м — Наталья Цилинская и Алексей Гришин, в 2001-м — Янина Корольчик (легкая атлетика, толкание ядра) и Иван Иванков (спортивная гимнастика), в 2000-м — Екатерина Карстен и Игорь Басинский (пулевая стрельба).

Кто за кого в 2019 году:

1. Александр АБДУЛХАКОВ (Белорусская федерация панкратиона и смешанных боевых единоборств)

Соболенко, Лешкевич, Романовская

Одинцов, А.Королек, Арямнов

2. Сергей АЗАРКЕВИЧ ("Прессбол")

Соболенко, Романовская, Худенко

Гончаров, Арямнов, Бриштель

3. Александр АЛЕЙНИК (Белорусская федерация футбола)

Соболенко, Азаренко, Саснович

Мартынович, Герасимов, Феоктистов

4. Руслан БАТЕНКОВ (БелаПАН)

Силкина, Романовская, Худенко

Гончаров, Арямнов, Жук

5. Егор БАЧИЛО ("Прессбол")

Соболенко, Силкина, Гарелик

Мартынович, Кураш, А.Королек

6. Дмитрий БЕЛЕНЬКИЙ ("Прессбол")

Романовская, Силкина, Соболенко

Арямнов, Лаптев, Тихонцов

7. Алексей БЕЛОВ (Scorum)

Соболенко, Романовская, Азаренко

Гончаров, Арямнов, Колячонок

8. Максим БЕРЕЗИНСКИЙ (by.tribuna.com)

Романовская, Шкурдай, Ноздрева

Недосеков, Гончаров, Шиманович

9. Владимир БЫЧЕК ("Прессбол")

Силкина, Соболенко, Литвинчук/Худенко

Арямнов, Гончаров, Мартынович

10. Руслан ВАСИЛЬЕВ ("Спортивная панорама")

Романовская, Литвинчук, Кривко

Арямнов, Литвинович, Кириенко

11. Юрий ВЕЛЬТНЕР (naviny.by)

Силкина, Романовская, Ноздрева

Тихонцов, Гончаров, Недосеков

12. Сергей ВЕРСОЦКИЙ ("Прессбол")

Литвинчук/Худенко, Силкина, Романовская

Шиманович, Стасевич, Арямнов

13. Сергей ВИШНЕВСКИЙ (tut.by)

Романовская, Литвинчук/Худенко, Соболенко

Арямнов, Гончаров, Недосеков

14. Павел ВИШНЯКОВ (СТВ)

Романовская, Литвинчук, Соболенко

Тихонцов, Герасимов, Гончаров

15. Степан ВОРОНКОВ (belarushockey.com)

Соболенко, Кривко, Романовская

Гончаров, Кушнир, Арямнов

16. Дмитрий ГАВРУСЕВ (football.by)

Силкина, Ноздрева, Кривко

Арямнов, Гончаров, Мукете

17. Виталий ГАРБУЗОВ (blizko.by)

Соболенко, Мазуренок, Саснович

Арямнов, Стасевич, Хоронеко

18. Дмитрий ГЕРЧИКОВ (БФФ)

Шкурдай, Романовская, Соболенко

Стасевич, Недосеков, Гутор

19. Руслан ГОРБАЧЕВ (gazetaby.com)

Соболенко, Романовская, Литвинчук/Худенко

Арямнов, Недосеков, Тихонцов

20. Елена ДАНИЛЬЧЕНКО ("Спортивная панорама")

Литвинчук/Худенко, Романовская, Силкина

Кириенко, Гончаров, Козырь

21. Сергей ДАШКЕВИЧ ("Прессбол")

Романовская, Соболенко, Силкина

Арямнов, Шиманович, Стасевич

22. Юрий ДОВНАР ("Прессбол")

Соболенко, Герман, Мирончик-Иванова

Кириенко, Арямнов, Стасевич

23. Михаил ДУБИЦКИЙ (фрилансер)

Силкина, Соболенко, Литвинчук/Худенко

Арямнов, Недосеков, Гончаров

24. Артур ЖОЛЬ (БГК им. Мешкова)

Соболенко, Романовская, Шкурдай

Гончаров, Стасевич, Арямнов

25. Александр ЗАЙЦЕВ (naviny.by)

Романовская, Худенко, Соболенко

Тихонцов, Арямнов, Стасевич

26. Александр ЗАЯЦ (tut.by)

Соболенко, Литвинчук/Худенко, Романовская

Арямнов, Гурков, Недосеков

27. Петр ЗАЯЦ (football.by)

Соболенко, Кривко, Худенко

А.Королек, Пуховский, Одинцов

28. Владимир ЗДАНОВИЧ ("Наш спорт")

Ноздрева, Романовская, Веремеенко

Арямнов, Литвинович, Недосеков

29. Николай ИВАНОВ ("Прессбол")

Соболенко, Романовская, Худенко

Арямнов, Стасевич, Недосеков

30. Александр КАЗЮКЕВИЧ ("Беларусь 1")

Соболенко, Литвинчук, Шкурдай

Шиманович, Недосеков, Козырь

31. Сергей КАЙКО ("Прессбол")

Романовская, Соболенко, Силкина

Арямнов, Тихонцов, Лаптев

32. Кристина КАМЫШ ("Беларусь 5")

Худенко, Литвинчук, Романовская

Е.Королек, Козырь, Недосеков

33. Сергей КАНАШИЦ ("СБ. Беларусь сегодня")

Литвинчук/Худенко, Романовская, Соболенко

Недосеков, Тихонцов, Асанов

34. Игорь КАРНЕЙ ("Радио Свобода")

Шкурдай, Герман, Литвинчук/Худенко

Недосеков, Шиманович, Дайнеко/Натынчик

35. Евгений КЕЧКО ("Большой")

Романовская, Силкина, Соболенко

Гончаров, Арямнов, Стасевич

36. Ирина КИЕНЯ ("Интерфакс-Запад")

Соболенко, Романовская, Литвинчук/Худенко

Недосеков, Гончаров, Арямнов

37. Сергей КИЕНЯ ("Драйв-Медиа")

Соболенко, Романовская, Мазуренок

Тихонцов, Шиманович, Литвинович

38. Игорь КЛЕВКО (openchess.by)

Романовская, Силкина, Мазуренок

Гончаров, Недосеков, Самсонов

39. Кирилл КЛИМЕНКОВ (tut.by)

Шаракова, Литвинчук/Худенко, Соболенко

Тихонцов, Недосеков, Рябушенко

40. Василий КНЯЗЮК (ФК "Арсенал", Дзержинск)

Соболенко, Силкина, Литвинчук/Худенко

Арямнов, Кураш, Мартынович

41. Владимир КОЗЫРЕВ ("СБ. Беларусь сегодня")

Соболенко, Литвинчук/Худенко, Жук

Лаптев, Гончаров, Арямнов

42. Дмитрий КОМАШКО ("СБ. Беларусь сегодня")

Литвинчук/Худенко, Романовская, Силкина

Недосеков, Арямнов, Юреня

43. Лариса КУКСА (БелаПАН)

Шкурдай, Литвинчук/Худенко, Силкина

Недосеков, Литвинович, Юреня

44. Алесь ЛЕВЧУК ("Белсат")

Шкурдай, Змушко, Романовская

Шиманович, А.Королек, Кисляк

45. Екатерина ЛИСИЦА (Белорусская теннисная федерация)

Соболенко, Азаренко, Курочкина

Герасимов, Недосеков, Гончаров

46. Сергей ЛИСИЧКИН (ОНТ)

Литвинчук/Худенко, Соболенко, Романовская

Тихонцов, Гончаров, Арямнов

47. Андрей ЛУДИЧ (by.tribuna.com)

Литвинчук/Худенко, Романовская, Силкина

Арямнов, Тихонцов, Гончаров

48. Татьяна ЛУКАШЕВИЧ (фрилансер)

Литвинчук, Романовская, Худенко

Недосеков, Литвинович, Юреня

49. Анна ЛЮБЕНКОВА ("Беларусь 5")

Шкурдай, Соболенко, Литвинчук

Вайлупов, Демков, Шиманович

50. Анастасия МАРИНИНА (Белорусская ассоциация спортивной прессы)

Романовская, Соболенко, Силкина

Недосеков, Жук, Гончаров

51. Никита МЕЛКОЗЕРОВ (onliner.by)

Соболенко, Романовская, Шкурдай

Арямнов, Мартынович, Шиманович

52. Юрий МИХАЛЕВИЧ (tut.by)

Соболенко, Романовская, Силкина

Тихонцов, Арямнов, Лаптев

53. Сергей МОРДАСЕВИЧ ("Прессбол")

Соболенко, Романовская, Литвинчук/Худенко

Арямнов, Недосеков, Гончаров/Рябцев

54. Максим НЕСТЕРКОВ (by.tribuna.com)

Романовская, Герман, Шкурдай

Арямнов, Лаптев, Гончаров

55. Владимир НЕСТЕРОВИЧ (Министерство спорта и туризма)

Литвинчук/Худенко, Романовская, Шаракова

Кириенко, Недосеков, Козырь

56. Сергей НИКОЛАЕВ ("Прессбол")

Соболенко, Силкина, Ноздрева

Гончаров, Недосеков, Арямнов

57. Денис ОРЛОВ ("Прессбол")

Соболенко, Романовская, Силкина

Недосеков, Арямнов, Гончаров

58. Юрий ОРЛОВ ("Прессбол")

Литвинчук/Худенко, Романовская, Силкина

Недосеков, Тихонцов, Гончаров

59. Андрей ОСМОЛОВСКИЙ ("Комсомольская правда в Белоруссии")

Литвинчук, Худенко, Силкина

Юреня, Арямнов, Недосеков

60. Дмитрий ПАНКОВЕЦ ("Наша ніва")

Соболенко, Романовская, Шкурдай

Гончаров, Арямнов, Недосеков

61. Владимир ПИРОГ ("Прессбол")

Романовская, Соболенко, Кривко

Арямнов, Гончаров, Недосеков

62. Татьяна ПОДБЕРЕЗСКАЯ (Белорусская республиканская федерация фехтования)

Литвинчук/Худенко, Романовская, Шаракова

Арямнов, Шиманович, Кириенко

63. Александр ПУТИЛО ("Белсат")

Романовская, Силкина, Худенко

Арямнов, Гончаров, Юреня

64. Антон РОГАЧ (ХК "Динамо", Минск)

Романовская, Кривко, Соболенко

Недосеков, Шкурин, Арямнов

65. Дмитрий РУТО (by.tribuna.com)

Романовская, Худенко, Слуцкая

Арямнов, Гончаров, Стасевич

66. Василий САРЫЧЕВ ("Прессбол")

Соболенко, Шкурдай, Романовская

Гончаров, Дайнеко/Нетынчик, Арямнов

67. Юрий СЕЗЕНЬ ("ПраймПресс")

Соболенко, Романовская, Холодович

Недосеков, Гончаров, Шиманович

68. Александр СИВЫЙ ("Народная воля")

Соболенко, Шкурдай, Ноздрева

Арямнов, Шиманович, Недосеков

69. Дмитрий СИНЯК (by.tribuna.com)

Романовская, Худенко, Силкина

Арямнов, Недосеков, Лаптев

70. Юрий СНИЦКИЙ ("Спортивная панорама")

Худенко, Романовская, Литвинчук

Арямнов, Литвинович, Недосеков

71. Денис СОРОКИН ("Адзінства", Борисов)

Романовская, Соболенко, Силкина

Арямнов, Гончаров, Недосеков

72. Роман СТРОНГИН (ХК "Динамо", Минск)

Соболенко, Романовская, Кривко

Недосеков, Баранчик, Гончаров

73. Николай СТУЛО ("Беларусь 1")

Литвинчук/Худенко, Романовская, Силкина

Арямнов, Недосеков, Лаптев

74. Алексей СУПОНЕВ ("Беларусь 5")

Литвинчук/Худенко, Силкина, Романовская

Недосеков, Тихонцов, Литвинович

75. Дмитрий СУХАНОВИЧ ("Белсат")

Романовская, Соболенко, Литвинчук/Худенко

Арямнов, Недосеков, Тихонцов

76. Александр ТОМИН (ФК "Минск")

Литвинчук/Худенко, Соболенко, Романовская

Арямнов, Недосеков, Стасевич

77. Григорий ТРОФИМЕНКОВ ("Прессбол")

Соболенко, Силкина, Худенко

Арямнов, Литвинович, Герасимов

78. Владимир УПЕНЬЕК (БелТА)

Худенко, Романовская, Курочкина

Асанов, Арямнов, Грабовик

79. Анжелика УРМАН (СТВ)

Романовская, Литвинчук/Худенко, Соболенко

Арямнов, Гончаров/Рябцев, Шиманович

80. Инга УСЕНКО (Белорусский государственный университет физической культуры)

Силкина, Литвинчук/Худенко, Шкурдай

Литвинович, Тихонцов, Недосеков

81. Артем ФАНДО ("Прессбол")

Соболенко, Литвинчук/Худенко, Романовская

Стасевич, Арямнов, Нехайчик

82. Вячеслав ФЕДОРЕНКОВ ("Прессбол")

Романовская, Ноздрева, Шкурдай

Гончаров, Арямнов, Протас

83. Игорь ХАДАСЕВИЧ (БелТА)

Романовская, Силкина, Соболенко

Арямнов, Недосеков, Гончаров

84. Николай ХОДАСЕВИЧ (видеоблогер)

Силкина, Романовская, Соболенко

Гончаров, Арямнов, Жук

85. Александр ЦВЕЧКОВСКИЙ ("Беларусь 5")

Худенко, Соболенко, Силкина

Арямнов, Недосеков, Шиманович

86. Виталий ЦЫГАНКОВ ("Радио Свобода")

Романовская, Соболенко, Силкина

Недосеков, Арямнов, Тихонцов

87. Геннадий ШАРИПКИН (Международное французское радио)

Романовская, Соболенко, Силкина

Арямнов, Недосеков, Гончаров

88. Сергей ШЕЛЕГ (БелТА)

Романовская, Соболенко, Шкурдай

Лаптев, Гончаров, Недосеков

89. Александр ШИЧКО ("Прессбол")

Литвинчук/Худенко, Шкурдай, Романовская

Недосеков, Гончаров, Стасевич

90. Андрей ШМЕЛЕВ (ex-press.by)

Романовская, Силкина, Соболенко

Арямнов, Литвинович, Дайнеко/Нетынчик

91. Тарас ЩИРЫЙ (фрилансер)

Романовская, Литвинчук/Худенко, Силкина

Арямнов, Недосеков, Гончаров

92. Анна ЭЙСМОНТ ("Беларусь 1")

Романовская, Шкурдай, Литвинчук/Худенко

Е.Королек, Недосеков, Арямнов

93. Сергей ЮЖИК ("Прессбол")

Соболенко, Худенко, Шкурдай

Арямнов, Юреня, Шиманович

94. Дмитрий ЯНЕНКО (naviny.by)

Литвинчук/Худенко, Романовская, Соболенко

Гончаров, Недосеков, Арямнов