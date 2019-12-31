Упрощенный пункт пропуска "Видзы" ("Твярячюс") на белорусско-литовской границе станет международным

Минск, 31 декабря. В межправительственное соглашение между Беларусью и Литвой о пунктах пропуска через государственную границу внесены изменения: упрощенный пункт пропуска "Видзы" ("Твярячюс") в Браславском районе Витебской области станет международным, сообщил Государственный таможенный комитет Беларуси.

Протокол о внесении изменений в соглашение от 18 июля 1995 года подписали 31 декабря первый заместитель председателя ГТК Владимир Орловский и директор дирекции пограничных пунктов пропуска при Министерстве транспорта и коммуникаций Литвы Миндаугас Зобиела.

В документе официально закреплены договоренности сторон об изменении статуса пункта пропуска "Видзы" ("Твярячюс") и упразднении пунктов упрощенного пропуска "Клевица" ("Уряляй") и "Кемелишки" ("Приенай").

"К такому решению белорусская и литовская стороны пришли в связи с необходимостью увеличения пропускной способности пунктов пропуска и минимизации скопления транспортных средств на белорусско-литовской границе, в том числе в условиях реконструкции одного из крупнейших пунктов пропуска — "Каменного Лога", — отмечается в сообщении ГТК.

В рамках встречи обсуждены "иные актуальные вопросы взаимодействия", в том числе работа в период новогодних праздников.