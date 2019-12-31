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Дата распечатки: 31.12.2019 23:53
 
31.12.2019 22:25 Экономика, Политика

Контракты на поставку газа в Беларусь и транзит через ее территорию продлены до 2021 года, о ценах договорились на январь и февраль 2020 года

Минск, 31 декабря. Контракты на поставку газа в Беларусь и транзит через ее территорию продлены до 2021 года, сообщила в 22 часа 31 декабря пресс-служба "Газпрома".

Этому предшествовала рабочая встреча председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера с послом Беларуси в Москве Владимиром Семашко и министром энергетики страны Виктором Каранкевичем. Стороны "детально обсудили вопросы взаимодействия в газовой сфере с 2020 года".

Миллер и Семашко подписали протокол между "Газпромом" и белорусским правительством о порядке формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в январе и феврале 2020 года. Цены не называются.

Согласно подписанным документам, контрактные объемы поставок и транзита в 2020 году сохранены на уровне 2019 года.

Прежние контракты между ПАО "Газпром" и ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" на поставку газа в Беларусь и его транспортировку через территорию страны действуют до конца 2019 года.

Ранее белорусская сторона рассчитывала на снижение стоимости газа в 2020 году, однако Москва увязала это с процессом углубления интеграции двух стран. Вопросы поставки газа и нефти Александр Лукашенко и его российский коллега Владимир Путин обсудили по телефону 30 и 31 декабря. По итогам переговоров официальный белорусский лидер отдал распоряжение заключить контракты на поставку российской нефти и начать ее покупку из альтернативных источников, используя для транспортировки в том числе нефтепровод "Дружба".

Дмитрий Власов, БелаПАН.

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