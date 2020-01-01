Базовая величина увеличена с 25,5 до 27 рублей

Минск, 1 января. С 1 января 2020 года базовая величина составляет 27 рублей, сообщила пресс-служба Совета министров со ссылкой на соответствующее постановление правительства.

В 2019 году базовая величина равнялась 25,5 рубля, в 2018-м она была на рубль меньше.

От базовой величины зависит размер штрафов, социальных выплат, обязательных отчислений в бюджет.

Согласно еще одному постановлению правительства, с 1 января 2020 года базовая ставка для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, повышена со 180 до 185 рублей.