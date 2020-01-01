Для физлиц подешевел ввоз в Беларусь крупных товаров из-за границы

Минск, 1 января. 1 января 2020 года подешевел ввоз в Беларусь физическими лицами неделимых товаров, вес которых превышает 35 кг, сообщила Гродненская региональная таможня со ссылкой на решение Совета Евразийской экономической комиссии.

Беспошлинно можно ввезти товары, стоимость которых не превышает в сумме 500 евро и (или) вес не превышает 25 кг. В случае пересечения границы чаще чем один раз в течение трех месяцев, стоимость таких товаров не должна превышать сумму, эквивалентную 300 евро, а общий вес — 20 кг.

Под неделимым товаром для личного пользования понимается товар весом более 35 кг, который невозможно разделить без изменения его назначения. Ранее в отношении неделимых товаров уплачивались платежи в размере 30% стоимости, но не менее 4 евро за каждый килограмм веса.

С 1 января таможенная пошлина за такой товар рассчитывается только за превышение норм веса или стоимости с учетом частоты пересечения таможенной границы.