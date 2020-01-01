Минимальная зарплата выросла до 375 рублей

Минск, 1 января. Минимальная заработная плата 1 января 2020 года выросла до 375 рублей. Как сообщила пресс-служба правительства, такое решение закреплено постановлением Совета министров № 582 от 29 августа 2019 года.

Документ принят в соответствии с положением закона "Об установлении и порядке повышения минимальной заработной платы" от 17 июля 2002 года, которое предусматривает возможность ежегодного установления минимальной зарплаты, а также ее индексации в зависимости от инфляции.

Минимальная заработная плата с 1 января 2019 года составляла 330 рублей.

Минимальная заработная плата (месячная и часовая) — государственный минимальный социальный стандарт в области оплаты труда, который наниматель обязан применять в качестве низшей границы оплаты труда работников за работу в нормальных условиях в течение нормальной продолжительности рабочего времени при выполнении обязанностей работника, вытекающих из законодательства, локальных нормативных правовых актов и трудового договора.