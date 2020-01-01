Беларусь снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Минск, 1 января. Беларусь 1 января 2020 года снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Соответствующее постановление Совета министров (№ 918) было принято 27 декабря 2019 года.

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть составляет 77,2 доллара за тонну (ранее — 90,5), на прямогонный бензин — 42,4 (49,7). На товарные бензины, легкие, средние дистилляты, дизельное топливо, бензол, толуол, ксилолы, смазочные и прочие масла экспортная пошлина равна 21,1 доллара за тонну (27,1).

Предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин на сырую нефть и отдельные категории товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 декабря. Тогда они были повышены.