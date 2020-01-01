Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2020/01/01/ru_1028480/
Дата распечатки: 01.01.2020 07:30
 
01.01.2020 06:20 Экономика, Финансы

Беларусь снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Минск, 1 января. Беларусь 1 января 2020 года снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Соответствующее постановление Совета министров (№ 918) было принято 27 декабря 2019 года.

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть составляет 77,2 доллара за тонну (ранее — 90,5), на прямогонный бензин — 42,4 (49,7). На товарные бензины, легкие, средние дистилляты, дизельное топливо, бензол, толуол, ксилолы, смазочные и прочие масла экспортная пошлина равна 21,1 доллара за тонну (27,1).

Предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин на сырую нефть и отдельные категории товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 декабря. Тогда они были повышены.

Марина Носова, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Среда, 01 Январь 2020, 07:30
Дизайн
и программирование
regraphic

© 2000 — 2020 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск