Лукашенко: 2020-й будет годом тяжелого труда и испытаний

Минск, 1 января. Белорусскому народу не раз приходилось бороться за право "людьми зваться", и 2020 год не будет исключением, заявил Александр Лукашенко в новогоднем обращении к народу.

"Да, это будет год тяжелого труда и испытаний, побед и огорчений. Все, как в обычной жизни. Но как по-другому? Ведь право самостоятельно выстраивать свою судьбу легко не дается", — сказал официальный лидер.

Лукашенко отметил, что второй год, посвященный малой родине, плавно перейдет в третий, "итоговый год трилогии". "Сделано немало, но и много еще предстоит совершить. Для миллионов горожан, неразрывно связанных с землей своих предков, 2020-й станет годом истины. Каждый должен найти дорогу к своей малой родине, вдохновляющей и дающей силы", — заявил белорусский руководитель, не пояснив, что имеет в виду.

По его словам, недавние парламентские выборы сменит президентская кампания, которая "станет еще более насыщенной и яркой в политической жизни страны". "Вместе нам предстоит определить свою судьбу и будущее нашей суверенной Беларуси", — отметил Лукашенко.

За прошедший год, по его мнению, промышленность "сделала шаг вперед", "получили свое дальнейшее развитие транспорт, связь, энергетика, наука и многие другие важные отрасли народного хозяйства".

"Мы можем по праву гордиться успехами отечественной школы медицины и образования, культурными и спортивными достижениями", — считает официальный лидер. Он традиционно выразил благодарность "людям в погонах" за "мир и спокойствие на нашей земле".

Как считает Лукашенко, позиции страны на международной "серьезно укрепились". "А завтра Беларусь возьмет на себя бремя лидерства в экономическом и оборонном союзах", — отметил он, имея в виду председательство Беларуси в ЕАЭС и ОДКБ.

За несколько часов до наступления нового года в Москве завершились переговоры о поставках российского газа в Беларусь. Контракт, срок действия которого истекал 31 декабря, пролонгирован до 2021 года, однако цена согласована только на январь и февраль. Ход переговоров об условиях поставки нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы Лукашенко, судя по его заявлениям, не устроил. После телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным — второго за последние два дня — он поручил искать альтернативные источники поставок.