01.01.2020 05:32 Экономика, Общество
Лукашенко объявил благодарность директору компании по развитию "Великого камня"
Минск, 1 января. Александр Лукашенко объявил благодарность главному исполнительному директору китайско-белорусского совместного закрытого акционерного общества "Компания по развитию индустриального парка" Ху Чжэну.
Он удостоен благодарности "за личный вклад в развитие сотрудничества между Беларусью и Китаем, строительство индустриального парка "Великий камень" и реализацию инвестиционных проектов на его территории", сообщила пресс-служба президента.