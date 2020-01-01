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Дата распечатки: 01.01.2020 07:30
 
01.01.2020 05:32 Экономика, Общество

Лукашенко объявил благодарность директору компании по развитию "Великого камня"

Минск, 1 января. Александр Лукашенко объявил благодарность главному исполнительному директору китайско-белорусского совместного закрытого акционерного общества "Компания по развитию индустриального парка" Ху Чжэну.

Он удостоен благодарности "за личный вклад в развитие сотрудничества между Беларусью и Китаем, строительство индустриального парка "Великий камень" и реализацию инвестиционных проектов на его территории", сообщила пресс-служба президента.

БелаПАН.

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