Россия прекратила поставки нефти в Беларусь

Минск, 3 января. Россия прекратила поставки нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы, сообщили БелаПАН в концерне "Белнефтехим".

"НПЗ на данный момент работают в штатном режиме на запасах нефти, чтобы не допустить остановки оборудования", — отметили в концерне.

Вопросы поставок нефти и газа Александр Лукашенко обсуждал по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным 30 и 31 декабря.

За несколько часов до наступления нового года в Москве завершились переговоры о поставках российского газа в Беларусь. Контракт, срок действия которого истекал 31 декабря, пролонгирован до 2021 года, однако цена согласована только на январь и февраль. Ход переговоров об условиях поставки нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы Лукашенко, судя по его заявлениям, не устроил.

В последний день 2019 года официальный белорусский лидер провел совещание с руководителями отечественного нефтехимического комплекса и поручил "в ближайшие часы" заключить договоры на поставку нефти из России и обеспечить ее приобретение из альтернативных источников. Прежде всего речь идет о поставках железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также о задействовании для альтернативных поставок нефтепровода "Дружба", что фактически означает начало реверса, о чем Лукашенко говорил в интервью радиостанции "Эхо Москвы" 24 декабря. Он заявил тогда, что, если Россия установит слишком высокую цену на нефть и газ, Беларусь будет искать альтернативных поставщиков. "Я могу через Польшу, они предлагают (это самый дешевый маршрут), взять саудовскую или американскую нефть, что дешевле с рынка в Гданьске, и по трубе завезти реверсом", — сказал Лукашенко. Как отметил позднее Алексей Венедиктов в эфире своей радиостанции, эти слова задели Кремль.

В условиях отсутствия контрактов, регламентирующих отношения с Россией в нефтяной сфере в 2020 году, белорусская сторона намерена заключать соглашения о поставках сырья с конкретными субъектами хозяйствования РФ, следует из сообщения пресс-службы президента по итогам прошедших 31 декабря телефонных переговоров Александра Лукашенко с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и министром энергетики этой страны Александром Новаком.

Итогом разговора с Медведевым стала "договоренность об организации конкретной работы по поставкам углеводородного сырья в Беларусь", отметила пресс-служба. В беседе с Новаком обсуждались "эти же вопросы". Речь шла о "конкретных графиках и компаниях, которые будут поставлять нефть в Беларусь".

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия не против поиска Беларусью альтернативных возможностей поставки нефти: "Если существуют какие-то более выгодные варианты для Беларуси, конечно, она вольна воспользоваться любыми вариантами, если они более выгодны, чем то, что предлагается со стороны Российской Федерации". "В данном случае, — отметил пресс-секретарь Путина, — мы не хотим уподобляться одной известной стране, которая покупателям силой навязывает свою продукцию, которая гораздо дороже, чем то, что есть на рынке".