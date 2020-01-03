"Белнефтехим": Цена на "дешевую беспошлинную российскую нефть" составляет 83% от мировой

Минск, 3 января. Сложившаяся ситуация в отношении заключения контрактов на поставку нефти в Беларусь — не лучший этап в экономическом сотрудничестве с российскими партнерами, заявили в государственном концерне "Белнефтехим" вечером 3 января.

"Мы продолжаем переговорный процесс с российскими партнерами в отношении заключения контрактов на поставку нефти для отечественных НПЗ. Однако в настоящее время контракты не подписаны", — подчеркивается в сообщении на сайте концерна.

"Сложившаяся ситуация — не лучший этап в экономическом сотрудничестве с российскими партнерами, — констатируют в "Белнефтехиме". — Так, с учетом реализации очередного этапа налогового маневра в Российской Федерации цена на "дешевую беспошлинную российскую нефть" на сегодняшний день составляет 83% от мировой. Безусловно, с учетом компенсации, которую Российская Федерация предоставляет своим нефтеперерабатывающим заводам, это негативно отражается на диспаритете цен на внутренних рынках России и Беларуси".

Вместе с тем "Белнефтехим" отмечает, что в настоящее время отечественные НПЗ работают в штатном режиме.

"Принятые меры по оптимизации загрузки производственных мощностей позволили увеличить накопление ресурсов нефти для ее последующей переработки. Имеющиеся в наличии запасы топлива, а также режим работы отечественных НПЗ позволяют в полном объеме обеспечить потребности внутреннего рынка во всех видах моторного топлива и других нефтепродуктов", — говорится в сообщении концерна.

Россия 1 января перестала поставлять нефть для Беларуси. 31 декабря истекли годовые контракты, а новые пока не подписаны.

После прекращения поставок нефти Беларусь временно остановила экспорт нефтепродуктов.

Между тем российская компания "Транснефть" сообщила, что транзит нефти через Беларусь идет без ограничений.

В последний день 2019 года Александр Лукашенко провел совещание с руководителями отечественного нефтехимического комплекса и поручил "в ближайшие часы" заключить договоры на поставку нефти из России и обеспечить ее приобретение из альтернативных источников. Прежде всего речь идет о поставках железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также о задействовании для альтернативных поставок нефтепровода "Дружба".