В пункте пропуска "Новая Гута" с помощью ЕС будет установлен стационарный инспекционно-досмотровый комплекс

Минск, 4 января. В автодорожном пункте пропуска "Новая Гута" на границе с Украиной с помощью ЕС будет установлен стационарный инспекционно-досмотровый комплекс, сообщил Государственный таможенный комитет.

Проект международной технической помощи одобрен постановлением Совета министров № 859 от 13 декабря 2019 года.

Проект реализуется таможенными органами страны в рамках инициативы "Восточное партнерство". Вклад Европейского союза составит 2,55 млн евро. Участниками являются представительства ЕС и Международной организации по миграции в Беларуси.

"В рамках его реализации планируется закупка стационарного инспекционно-досмотрового комплекса, строительство таможенной инфраструктуры, закупка оборудования и программного обеспечения для синхронизации с системой ПРИНЕКС, организация встреч и обучающего визита по анализу сканограмм", — отмечается в релизе.

Установка нового ИДК "обеспечит проведение таможенного осмотра за минимальное время без вскрытия транспортного средства, выгрузки товаров и применения других (интрузивных) методов контроля".

Сейчас таможенные органы страны используют 11 инспекционно-досмотровых комплексов: шесть мобильных, четыре стационарных и один железнодорожный.