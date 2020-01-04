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Дата распечатки: 04.01.2020 13:29
 
04.01.2020 13:06 Фото

Министр здравоохранения поздравил маму ребенка, который первым родился в Беларуси в 2020 году

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4 января Витебский областной клинический роддом посетил министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник, он привез подарки маме первого в стране родившегося в новом году ребенка.

Девочка у жительницы Витебска Анастасии Мороз родилась в первые секунды 2020 года, малышку назвали Марьяной. Вместе с министром поздравить молодую маму приехали и начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома Юрий Деркач и заместитель председателя облисполкома Владимир Пенин.

Фото Сергея Серебро, БелаПАН.

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