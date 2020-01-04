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Дата распечатки: 04.01.2020 10:20
 
04.01.2020 09:02 Общество

Лукашенко: Христианские заповеди — нравственный ориентир для общества

Минск, 4 января. Александр Лукашенко поздравил соотечественников с православным Рождеством, которое отмечается 7 января.

"Величие праздника согревает наши сердца особой духовной радостью, помогает найти свою дорогу к храму, указывает на христианские заповеди как нравственный ориентир для общества", — говорится в поздравлении, которое цитирует пресс-служба президента.

"Традиции православия объединяют людей, способствуют тому, чтобы страны и народы жили в мире и согласии", — считает белорусский руководитель.

"Это необычное время напоминает каждому про истинную ценность семьи, уважение к старшим, милосердие и сострадание. Миллионы христиан в эти торжественные дни совершают добрые дела, не оставляют без заботы и внимания нуждающихся", — отметил Лукашенко.

БелаПАН.

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