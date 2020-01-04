Лукашенко пообещал президенту ИИХФ организовать в 2021 году "один из лучших чемпионатов мира"

Минск, 4 января. Беларусь и Латвия организуют в 2021 году один из лучших чемпионатов мира по хоккею, заявил Александр Лукашенко 4 января в Минске на встрече с президентом Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазелем.

"Я очень благодарен Международной федерации и лично президенту за то, что вы поддержали этот чемпионат мира в Беларуси и Латвии. Вы можете не сомневаться: мы вместе с нашими соседями на достойном уровне проведем этот чемпионат. Это будет один из лучших чемпионатов мира", — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Официальный лидер поблагодарил Фазеля за приезд на Рождественский международный турнир любителей хоккея. По словам Лукашенко, эти соревнования продолжат поддерживать, возможно, увеличивая число команд-участниц.

"Желающих приехать огромное количество. Но мы пока в силу разных причин ограничиваемся 12 командами. Хотелось бы, чтобы их было больше", — сказал он.

69-летний дантист Фазель возглавляет ИИХФ с 1994 года. Три года назад он объявил, что уйдет с должности в 2020 году после истечения очередного срока полномочий.