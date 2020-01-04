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Дата распечатки: 04.01.2020 13:30
 
04.01.2020 12:19 Экономика

Министром экономики назначен Александр Червяков

Минск, 4 января. Министром экономики Беларуси назначен Александр Червяков. Соответствующее кадровое решение принял 4 января Александр Лукашенко, сообщил канал "Беларусь 1".

До этого Червяков работал в должности первого заместителя министра. Пост главы ведомства оставался вакантным с 29 ноября 2019 года после назначения Дмитрия Крутого первым вице-премьером.

Червяков родился в 1966 году в деревне Бабиничи Оршанского района Витебской области. В 1988 году окончил Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию (Горки, Могилевская область), в 1994-м — аспирантуру БГСХА.

В 1988—1991 годах —  инженер, ведущий инженер-механик совхоза-комбината "Юбилейный" Оршанского района. В 1991—1994 годах учился в аспирантуре БГСХА. В 1994—2010 годах — ассистент, преподаватель, старший преподаватель, доцент, докторант кафедры механизации животноводства и электрификации сельскохозяйственного производства БГСХА. В 2010—2017 годах — директор государственного научного учреждения "НИЭИ Минэкономики Республики Беларусь". С января 2017 года — заместитель министра экономики, с ноября 2018 года — первый заместитель министра.

Кандидат технических наук (2002 год), доцент. Автор и соавтор семи монографий, учебных и справочных пособий, более 90 научных работ и четырех изобретений.

Марина Носова, БелаПАН.

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