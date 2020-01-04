Определены специмпортеры алкогольной продукции на 2020 год

Минск, 4 января. Утвержден перечень юридических лиц — победителей конкурса, которые будут обеспечивать реализацию исключительного права государства на осуществление импорта алкогольной продукции в 2020 году.

По информации Министерства антимонопольного регулирования и торговли, в новом списке 28 государственных и частных предприятий, в том числе ГП "Беларусьторг", РУП "Белтаможсервис", ОАО "Белбакалея", ОАО "Табакинторг" (Гомель), ООО "Табакинвест" (Минск), ООО "Евроторг", СП "Перно Рикар Минск" ООО, СООО "Гарсия", СООО "Белвингрупп", УП "Диакония", ОАО "Минский завод игристых вин", ООО "Классические вина", ООО "Завод Бульбашъ", ЗАО "Минский завод виноградных вин", ОАО "Минск Кристалл", ОДО "Виталюр". Среди новичков — ООО "Грузинские натуральные продукты" (Минск).

В 2016—2019 годах специмпортерами были 29 предприятий, в 2015-м — 35.

Система ввоза алкоголя в Беларусь изменилась в 2008 году после вступления в силу декрета президента № 3, который отменил квотирование импорта алкогольной продукции и ввел институт специмпортеров. Последних выбирают по конкурсу. Импортировать алкогольные напитки после победы в конкурсе могут как государственные, так и негосударственные предприятия.

Согласно декрету № 2 от 11 апреля 2011 года, дорогие алкогольные напитки ввозятся в Беларусь в режиме свободного импорта.

О том, что в сфере производства крепких алкогольных напитков грядут непростые времена, заявил Александр Лукашенко 26 декабря 2019 года, обращаясь к Анатолию Бубену, кандидатуру которого он согласовал на должность председателя Белорусского государственного концерна пищевой промышленности.

По словам Лукашенко, возможно, изменится структура управления отраслью в плане производства и продажи алкоголя. "Но если на это пойдем, мы должны сохранить лучшие качества нашей старой системы. Государство ни в коем случае не может уйти из этой сферы: не дай бог, ослабим контроль — людей начнут спаивать паленой водкой, и они начнут гибнуть, как в некоторых соседних государствах", — отметил официальный лидер.

Лукашенко подчеркнул, что необходимо держать на контроле производство алкогольных напитков и табака, а также контролировать их продажи на рыночных условиях. В то же время, добавил он, государство должно нести ответственность за качество продукции.