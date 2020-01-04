Министром экономики назначен Александр Червяков (дополнено)

Минск, 4 января. Министром экономики Беларуси назначен Александр Червяков. Соответствующее решение принял 4 января Александр Лукашенко, сообщила пресс-служба президента.

До этого Червяков работал в должности первого заместителя министра. Пост главы ведомства оставался вакантным с 29 ноября 2019 года после назначения Дмитрия Крутого первым вице-премьером.

Во время назначения Лукашенко поинтересовался, почему была предложена именно кандидатура Червякова, насколько серьезно и основательно она была проработана. "Или потому, что это Дмитрию Николаевичу [Крутому] выгодно будет и удобно работать?" — спросил он.

Глава Администрации президента Игорь Сергеенко сообщил, что кандидатура на пост министра экономики "прорабатывалась на альтернативной основе, было несколько претендентов". "В результате пришли к выводу, что наиболее достойная во всех отношениях кандидатура Александра Червякова", — сказал он.

Лукашенко подчеркнул, что у министра экономики должен присутствовать альтернативный взгляд на происходящие процессы: "То, что Дмитрию Николаевичу будет комфортно, — это неплохо. Но у министра экономики должен быть не только свежий, но и альтернативный взгляд на многие вещи, которые будут у премьер-министра, возможно, у первого вице-премьера. Я уже не говорю об экономическом блоке Администрации президента".

"Это не просто центральная должность в правительстве. Нам надо серьезнейшим образом организовать работу Министерства экономики так, чтобы было хорошее экспертное мнение и хорошие проекты нормативных актов для развития нашей экономики, анализ должен быть серьезный", — подчеркнул официальный лидер.

В свою очередь Дмитрий Крутой отметил, что Червяков прошел хорошую школу, в частности, продолжительное время возглавлял Научно-исследовательский экономический институт Минэкономики. "По сути эта структура при Министерстве экономики, которая и генерирует все альтернативные точки зрения, которые есть в нашей стране. Он был директором института, потом был заместителем, первым заместителем министра. Вел самые острые направления в нашем министерстве", — сказал первый вице-премьер.

Червяков родился в 1966 году в деревне Бабиничи Оршанского района Витебской области. В 1988 году окончил Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию (Горки, Могилевская область), в 1994-м — аспирантуру БГСХА.

В 1988—1991 годах — инженер, ведущий инженер-механик совхоза-комбината "Юбилейный" Оршанского района. В 1991—1994 годах учился в аспирантуре БГСХА. В 1994—2010 годах — ассистент, преподаватель, старший преподаватель, доцент, докторант кафедры механизации животноводства и электрификации сельскохозяйственного производства БГСХА. В 2010—2017 годах — директор государственного научного учреждения "НИЭИ Минэкономики Республики Беларусь". С января 2017 года — заместитель министра экономики, с ноября 2018 года — первый заместитель министра.

Кандидат технических наук (2002 год), доцент. Автор и соавтор семи монографий, учебных и справочных пособий, более 90 научных работ и четырех изобретений.