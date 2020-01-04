Перечень территорий с напряженной ситуацией на рынке труда сократился почти вдвое

Минск, 4 января. Правительство утвердило перечень территорий с напряженной ситуацией на рынке труда на 2020 год. Соответствующее постановление № 921 от 27 декабря 2019 года опубликовано на Национальном правовом портале.

В списке на текущий год 29 территорий — 28 районов и Бобруйск. Годом ранее в списке было почти вдвое больше территорий — 53.

К проблемным территориям Брестской области отнесены Березовский, Ивановский и Лунинецкий районы, Гомельской области — Добрушский, Рогачевский и Хойникский районы, Гродненской — Зельвенский и Свислочский районы, в Могилевской — Дрибинский и Круглянский районы, а также названный выше Бобруйск.

По девять проблемных районов в Витебской и Минской областях. В Витебской это Бешенковичский, Глубокский, Городокский, Миорский, Поставский, Сенненский, Толочинский и Шарковщинский районы, в Минской — Березинский, Вилейский, Копыльский, Крупский, Логойский, Молодечненский, Мядельский, Пуховичский и Слуцкий.

Как пояснили в Минтруда, критериями отнесения к территориям с напряженной ситуацией на рынке труда являются: темпы роста численности занятых в экономике; уровень зарегистрированной безработицы; доля безработных, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных; доля работников организаций, которые работали в режиме вынужденной неполной занятости, в среднемесячной численности работников; доля работников организаций, находившихся в целодневном (целосменном) простое, в среднемесячной численности работников; коэффициент напряженности на рынке труда; коэффициент замещения рабочей силы.