"Белнефтехим": Оформляются документы на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии

Минск, 4 января. "Работа по заключению контрактов на поставку углеводородного сырья из Российской Федерации в Республику Беларусь по цене, исключающей премию поставщикам, продолжается", — сообщил концерн "Белнефтехим".

4 января "оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии". "Объем сырья, ожидающегося к поставке в ближайшее время, а также накопленные ресурсы позволят обеспечить безостановочную работу отечественных нефтеперерабатывающих заводов в январе 2020 года", — подчеркивается в релизе.

Пресс-служба Совмина сообщила сегодня о телефонном разговоре премьер-министра Сергея Румаса с российским коллегой Дмитрием Медведевым. Стороны "обсудили ситуацию с поставками нефти на белорусские НПЗ, а также другие вопросы интеграционного взаимодействия". По информации пресс-службы правительства РФ, разговор состоялся по инициативе белорусской стороны.

Накануне, 3 января, "Белнефтехим" сообщил, что продолжает "переговорный процесс с российскими партнерами в отношении заключения контрактов на поставку нефти для отечественных НПЗ", однако "в настоящее время контракты не подписаны".

"Сложившаяся ситуация — не лучший этап в экономическом сотрудничестве с российскими партнерами, — отметили в "Белнефтехиме". — Так, с учетом реализации очередного этапа налогового маневра в Российской Федерации цена на "дешевую беспошлинную российскую нефть" на сегодняшний день составляет 83% от мировой. Безусловно, с учетом компенсации, которую Российская Федерация предоставляет своим нефтеперерабатывающим заводам, это негативно отражается на диспаритете цен на внутренних рынках России и Беларуси".

Вместе с тем "Белнефтехим" подчеркнул, что отечественные НПЗ работают в штатном режиме.

"Принятые меры по оптимизации загрузки производственных мощностей позволили увеличить накопление ресурсов нефти для ее последующей переработки. Имеющиеся в наличии запасы топлива, а также режим работы отечественных НПЗ позволяют в полном объеме обеспечить потребности внутреннего рынка во всех видах моторного топлива и других нефтепродуктов", — говорилось в сообщении концерна.

Россия 1 января перестала поставлять нефть для Беларуси. 31 декабря истекли годовые контракты, а новые пока не подписаны. После прекращения поставок нефти Беларусь остановила экспорт нефтепродуктов.

Российская компания "Транснефть" сообщила, что транзит нефти через Беларусь идет без ограничений.

В последний день 2019 года Александр Лукашенко провел совещание с руководителями отечественного нефтехимического комплекса и поручил "в ближайшие часы" заключить договоры на поставку нефти из России и обеспечить ее приобретение из альтернативных источников. Прежде всего речь идет о поставках железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также о задействовании для альтернативных поставок нефтепровода "Дружба".