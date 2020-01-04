Лукашенко определил лауреатов своей премии "Белорусский спортивный Олимп" за 2019 год

Минск, 4 января. Указ о присуждении специальной премии президента "Белорусский спортивный Олимп" 2019 года подписал 4 января Александр Лукашенко.

Премии удостоены главный директор главной дирекции телеканала "Беларусь 5" Национальной государственной телерадиокомпании Павел Булацкий, спортсмен-инструктор национальной команды по прыжкам на батуте Министерства спорта и туризма Владислав Гончаров, а также старший тренер национальной команды по современному пятиборью Республиканского центра олимпийской подготовки по водным видам спорта Василий Гулевич, сообщила пресс-служба белорусского руководителя.

Награда присуждена "за активную деятельность по популяризации физической культуры и спорта, развитию физкультурно-спортивных традиций, которые содействуют формированию гармоничной личности".

Премия "Белорусский спортивный Олимп" была учреждена в 2003 году в размере 350 базовых величин (сейчас это 9.450 рублей). Ее первым обладателем стал председатель Паралимпийского комитета Олег Шепель. Последние годы Лукашенко делит премию между тремя лауреатами.