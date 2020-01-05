"Белнефтехим" сообщил о возобновлении поставок российской нефти

Минск, 5 января. Концерн "Белнефтехим" вечером 4 января сообщил о возобновлении поставок российской нефти. При этом речь идет о договоренностях на уровне субъектов хозяйствования, а не между властями двух стран.

"В целях обеспечения надежной работы нефтеперерабатывающих заводов и надежного обеспечения внутреннего рынка нефтепродуктами с одной из российских нефтяных компаний достигнута договоренность о том, что порядка 130 тыс. тонн нефти будет поставлено", — сообщил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов в эфире вечерних новостных программ белорусских телеканалов.

"На первом этапе договоренность достигнута, выходим на [месячный] объем порядка 600 тыс., — сказал Сизов. — 600 тыс. поставок в январе месяце с учетом уже накопленных ресурсов позволит бесперебойно функционировать обоим белорусским нефтеперерабатывающим заводам и соответственно исполнять обязательства по внутреннему рынку и ограниченно выполнять обязательства по экспорту".

"Задача стоит достичь максимальный эффект для Республики Беларусь в условиях на поставляемую нефть. И здесь главным критерием мы для себя видим получение максимального эффекта экономического для того, чтобы не допустить резкого роста цен на нефтепродукты для белорусских потребителей", — сказал представитель концерна.

В сюжете на канале "Беларусь 1" со ссылкой на концерн было отмечено, что нефть покупается без премий для поставщика, а снять все ограничения на экспорт "Белнефтехим" планирует до конца января, если события будут развиваться по оптимистичному сценарию.

Днем 4 января концерн сообщил, что "работа по заключению контрактов на поставку углеводородного сырья из Российской Федерации в Республику Беларусь по цене, исключающей премию поставщикам, продолжается", "оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии". Белорусская сторона не называет поставщика, российские СМИ о ссылкой на свои источники пишут о структуре близкого к Александру Лукашенко российского олигарха Михаила Гуцериева.

В этот же день "Белнефтехим" объявил об очередном воскресном (5 января) повышении на одну копейку розничных цен на автомобильное топливо. Сообщение об увеличении цен сопровождал нетипично длинный комментарий. В нем, в частности, отмечалось, что "в новых условиях хозяйствования, обусловленных ежегодным изменением параметров налогового маневра, который приводит к удорожанию цены нефти, закупаемой белорусскими НПЗ, корректировка цен на моторное топливо необходима для поддержания эффективной работы отечественных заводов". "За 2019 год цены на моторное топливо в республике в среднем были увеличены на 13%, в то время как мировая котировка нефти за указанный период выросла на 17%. В январе 2020 года котировки нефти продолжают увеличиваться, достигая в отдельные периоды 68 долларов США. При сложившемся уровне мировой котировки только в результате негативного влияния налогового маневра стоимость нефти для белорусских НПЗ по отношению к предыдущему году вырастет более чем на 20 долларов США на 1 тонну, что составляет 5% к уровню цены 2019 года", — говорилось в комментарии.

4 января по инициативе белорусской стороны вопросы поставок нефти обсудили по телефону премьер-министры двух стран Сергей Румас и Дмитрий Медведев. Подробности в релизах пресс-служб обоих правительств не приводятся.

3 января "Белнефтехим" заявил, что "сложившаяся ситуация — не лучший этап в экономическом сотрудничестве с российскими партнерами". "С учетом реализации очередного этапа налогового маневра в Российской Федерации цена на "дешевую беспошлинную российскую нефть" на сегодняшний день составляет 83% от мировой. Безусловно, с учетом компенсации, которую Российская Федерация предоставляет своим нефтеперерабатывающим заводам, это негативно отражается на диспаритете цен на внутренних рынках России и Беларуси", — подчеркивалось в релизе.

1 января Россия прекратила поставки нефти в Беларусь: 31 декабря истекли годовые контракты, а новые пока не подписаны. После прекращения поставок нефти Беларусь остановила экспорт нефтепродуктов. Транзит нефти через Беларусь осуществляется без ограничений.

В последний день 2019 года Александр Лукашенко провел совещание с руководителями отечественного нефтехимического комплекса и поручил "в ближайшие часы" заключить договоры на поставку нефти из России и обеспечить ее приобретение из альтернативных источников. Прежде всего речь идет о поставках железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также о задействовании для альтернативных поставок нефтепровода "Дружба".