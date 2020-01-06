Мининформ вынес письменное предупреждение ООО "Медиатек" за несанкционированное распространение иностранных телепрограмм

Минск, 6 января. Министерство информации вынесло письменное предупреждение ООО "Медиатек" "в связи с осуществлением деятельности по распространению посредством интернет-ресурса tvbox.by иностранных телепрограмм, разрешение на распространение на территории Республики Беларусь которых Министерством информации не выдавалось".

В сообщении ведомства отмечается, что в соответствии с законом о СМИ "распространение продукции иностранного средства массовой информации на территории Республики Беларусь без изменения формы или содержания без наличия разрешения на распространение продукции иностранного средства массовой информации на территории Республики Беларусь без изменения формы или содержания запрещается".

ООО "Медиатек" на своем сайте tvbox.by (онлайн-телевидение) сообщило, что по результатам проверки Мининформом было выдано предписание до 31 декабря 2019 года "убрать" с сайта 35 каналов, среди которых RTL, CNN International, BBC World News, Disney, FashionTV Network и множество спортивных. В связи с этим 1 января компания начала работать в новом формате.