В Витебске задержан 26-летний иностранец, подозреваемый в убийстве женщины, останки которой были обнаружены в Свислочи

Минск, 6 января. В ночь на 6 января сотрудники управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома при поддержке спецподразделения "Алмаз" задержали в Витебске 26-летнего иностранца, подозреваемого в убийстве 37-летней женщины, останки конечностей которой были обнаружены в реке Свислочь 2 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба МВД в своем телеграм-канале.

По словам задержанного, 28 декабря 2019 года между ним и погибшей, у которой он временно проживал в Минске, произошел конфликт, в результате которого мужчина задушил хозяйку квартиры.

Ранее подозреваемый к уголовной ответственности не привлекался.

5 января Следственный комитет сообщил, что тело погибшей было обнаружено в квартире на улице Романовская Слобода, которая находится в центре Минска недалеко от Свислочи.

2 января в столичную милицию обратились сотрудники коммунальной службы, проводившие очистные работы в Свислочи, сообщив, что достали из реки спортивную сумку с останками конечностей человека.

Следственный комитет по факту обнаружения останков человеческого тела возбудил дело по ч. 1 ст. 139 Уголовного кодекса (убийство).

3 января стало известно, что в квартире юриста и правозащитника Олега Волчека дважды прошли обыски. В этой квартире зарегистрирован, но постоянно не проживает сводный брат Волчека. Он мог общаться с одной из пропавших в недавнее время девушек, личности которых отрабатывало следствие.

4 января пресс-служба МВД описала сумку, в которой были найдены останки, и сообщила, что правоохранители ищут очевидцев, "которые могли обратить внимание" на человека с ней. Кроме того, в милицию просили обратиться граждан, которым известно о фактах безвестного исчезновения женщин, а также если "их родственница, знакомая или коллега беспричинно перестала выходить на связь или не вышла на работу", если им известно о местах продажи таких сумок или владельцах таких сумок.