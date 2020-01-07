Лукашенко в Рождество посетил храм на территории Свято-Елисаветинского женского монастыря (дополнено)

Минск, 7 января. Александр Лукашенко 7 января посетил храм в честь иконы Божией Матери "Державная" на территории Свято-Елисаветинского женского монастыря в Минске, где по традиции зажег рождественскую свечу, сообщает пресс-служба президента.

"Светлый добрый праздник, который вселяет в наши сердца веру, надежду, любовь и доброту. Мне кажется, что этот храм, эта обитель, в которых мы находимся, и есть воплощение этих добрых и светлых слов", — сказал Лукашенко, обращаясь к пришедшим.

Он отметил, что 2019 год был непростым для страны, и для каждого человека в отдельности он сложился по-разному. "Но в целом все вы говорите, что это был неплохой год. Это был сложный период нашей жизни. И, как я всегда говорю, что самое — то, что вызывает у нас настороженность (даже не опасность), — это экономика. Поэтому что это жизнь наших людей", — сказал глава государства.

В новогоднем обращении, напомнил Лукашенко, он сказал, что сельчане с честью преодолели прошедший сложный год, потому что до этого были два достаточно тяжелых для сельского хозяйства года, были израсходованы многие резервы: "Слава богу, что они были. И в прошлом году (он был не самым лучшим, но и не худшим) мы восстановили наши резервы, обеспечили питанием наших людей. И прошли его неплохо, но и не так, как хотелось бы нам. Был средний год. Я его оцениваю как год непростой". Официальный лидер заявил, что и "горожане — промышленность — могли бы сработать лучше".

"Но вы видите, что происходит в мире, что творится на международной арене. Это тяжелый период. Все предрекают рецессию в мировой экономике, застой. Но роста никто не прогнозирует", — заметил Лукашенко.

Он еще раз напомнил о своем новогоднем обращении: "Говорил я о том, что год будет непростым. Год будет для кого-то тяжелым, для кого-то не очень. Но будет очень непростой год. И нам надо много сделать для того, чтобы так же достойно пройти его, сохранив нашу страну, свою независимость".

"Но самое главное, что было в прошлом году, — это великое наше достояние и достижение: мы сохранили мир и покой на нашей земле. Мир межконфессиональный и межнациональный — это то, чем гордится любое государство, и прежде всего наша Беларусь", — подчеркнул официальный лидер.

Лукашенко отметил, что в жизни страны были непростые времена: "Находились мы и в блокаде, и в изоляции, и санкции вводили против нас. Мы — не Россия и другие крупные государства, не Евросоюз. И нам было непросто. Но только благодаря нашему единству мы выстояли. В этом единстве залог всех наших успехов. И в этом единстве очень большую роль сыграла наша церковь — все конфессии (наша большая церковь), не только православные, не только католики (я имею в виду христиан) — все конфессии нашей страны".

Как сообщает пресс-служба, Лукашенко поблагодарил православных священников, "как представителей самой массовой конфессии в Беларуси, за мир и покой, который царит в стране": "Вы внесли большой вклад во имя того, чтобы мы жили спокойно, растили своих детей. Везде непросто. Кто бы как ни превозносил свои успехи, заслуги и прочее (я объехал весь мир), поверьте, везде непросто. Гибнут люди, гибнут дети. У нас тоже этого хватает. Но только по нашей беспечности, а не потому, что нами управляют извне и создают извне конфликты и те ситуации, в которых гибнут дети. Только по нашей беспечности. Только потому, что мы страдаем определенными пороками, которые ведут к тому, что гибнут люди и, к великому сожалению, дети".

Лукашенко пожелал всем присутствующим здоровья и призвал беречь себя и своих детей. "Говорят, там (на том свете) тоже есть жизнь. К сожалению, мы этого не знаем, будем верить в это. Но об этой жизни, земной, мы осведомлены хорошо. Поэтому давайте до той жизни поживем достойно здесь", — призвал он.

Официальный лидер передал в дар храму икону "Рождество Христово" белорусского художника Андрея Щербинина: "Пусть она будет в этом храме. Но обещаю вам, что я в этот храм вернусь в этом году. К великому сожалению, я не знал, что здесь создано такое великое достояние. Хочу поблагодарить всех за то, что вы делаете здесь. Знаю, что вы работаете, помогаете тем, кто нуждается в этой помощи. В знак того, что я вовремя не обратил внимания на это место, я обязательно приеду и посмотрю, что здесь можно сделать. Потому что это то, что мне нравится особенно в церкви, когда приходят в храм, монастырь люди по своей воле — пришли и делают добрые дела".

Настоятель храма протоиерей Андрей Лемешонок рассказал, что на месте монастыря 20 лет назад был пустырь. По его словам, "не было никаких богатых спонсоров, но были люди, которые хотели помогать тем, кто попал в беду". "Здесь кругом больницы, и людям нужна радость, красота. И поэтому создан этот храм, монастырь, и все это руками наших ребят, которые оканчивали наши вузы и никуда не уехали, остались здесь", — отметил он.

"Мы понимаем, насколько трудно вам сегодня вести нас вперед, давать нам надежду на светлое будущее. Оно у нас есть и будет. Поэтому, конечно, хотелось бы пожелать вам много сил, здоровья. Потому что, как вы сказали, нельзя ждать, что все будет принесено на тарелочке с голубой каемочкой. Все нужно зарабатывать, трудиться. И все это переживание в вашем сердце за весь народ. Мы действительно молимся за вас и искренне хотим, чтобы у нас был мир. Это самое главное — чтобы было мирное небо. Чтобы на нашей земле люди чувствовали себя свободно, чтобы им было хорошо, чтобы были большие семьи, много детей, и в этих семьях была любовь", — сказал настоятель храма, обращаясь к Лукашенко.

Андрей Лемешонок подарил Александру Лукашенко икону святой преподобной Евфросинии, игуменьи Полоцкой. "В знак нашей любви, нашей молитвы. Это сделали наши мастера", — сказал он.

По словам Лукашенко, многие приносят ему подарки к Новому году и Рождеству, которые, сообщает пресс-служба, он "передает людям". "А такие подарки во Дворце Независимости, в музее, размещаются. Президент может принимать подарки, но это не его личные — это государственные", — пояснил он.

"В канун Нового года мне тоже подарили немало подарков. И те подарки, которые подарены моей маленькой семье, я обязательно вам сегодня до конца дня передам. И еще что-нибудь добавлю, чтобы и сестрам, и братьям хватило, и детишкам. Спасибо вам огромное. Я обязательно вернусь в ближайшее время", — заявил Лукащенко.

Выйдя из храма, Лукашенко поприветствовал собравшихся на улице людей, пожелал им здоровья, сообщает пресс-служба.