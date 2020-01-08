Беларусь и ЕС подписали соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии (дополнено)

Минск, 8 января. Беларусь и Евросоюз подписали соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии.

Церемония состоялась 8 января в Брюсселе, ее транслировал МИД на своей странице в "Инстаграме". С белорусской стороны документы подписал министр иностранных дел Владимир Макей, со стороны ЕС — заместитель премьер-министра — министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович (от имени хорватского председательства в Европейском совете) и еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон.

По информации пресс-службы МИД, соглашения предусматривают на взаимной основе упрощение порядка выдачи виз, включая снижение визового сбора до 35 евро, и сотрудничество Беларуси и ЕС в области реадмиссии. Положения соглашений начнут применяться в первый день второго месяца после обмена уведомлениями о выполнении сторонами внутренних процедур.

Соглашения должны ратифицировать Национальное собрание Беларуси и Европейский парламент. Переговоры по соглашениям Беларусь и ЕС вели с 2014 года.

Перед подписанием документов Божинович отметил, что визовая статистика демонстрирует прочные связи между Беларусью и ЕС. "В 2018 году число заявок на шенгенскую визу в Беларуси достигло почти 700 тыс., около 83% выданных виз были многоразовые. Беларусь — страна с одним из самых высоких показателей выданных шенгенских виз и с одним из наименьших процентов отказов", — сказал он.

Божинович подчеркнул, что визовое соглашение упрощает процедуру выдачи виз, увеличивает категории граждан, которые смогут получить визы бесплатно, а также позволит держателям белорусских и европейских дипломатических паспортов въезжать на территорию друг друга без виз.

Владимир Макей отметил, что стороны делали все возможное для того, чтобы соглашение об упрощении визового режима было подписано и вступило в силу до того, как вступят в силу изменения в Визовый кодекс ЕС, предусматривающие в том числе подорожание шенгенских виз до 80 евро. "По разным причинам это не удалось", — сказал Макей. Он призвал ЕС "использовать все возможности для того, чтобы заморозить стоимость шенгенских виз для белорусов" в размере 60 евро до момента вступления соглашения в силу.

В свою очередь представительство ЕС в Беларуси сообщило: "После сегодняшнего подписания соглашения будут переданы для согласования в Европейский парламент. После этого Совет ЕС сможет официально завершить ратификацию обоих соглашений. С белорусской стороны также требуется процедура ратификации, которая должна быть одобрена Национальным собранием Беларуси. Соглашения могут вступить в силу в июне 2020 года (в первый день второго месяца после завершения процедур ратификации). Оба соглашения вступят в силу в один и тот же день".

В рамках рабочего визита в Брюссель Макей сегодня провел встречи с генеральным секретарем Европейской службы внешних действий Хельгой Шмид и еврокомиссаром по бюджету и административным вопросам Йоханнесом Ханом. На встречах были обсуждены состояние и перспективы развития диалога и сотрудничества между Беларусью и Европейским союзом как в двустороннем формате, так и в рамках инициативы "Восточное партнерство".