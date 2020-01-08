Золотовалютные резервы Беларуси достигли рекордных 9,4 млрд долларов

Минск, 8 января. По предварительным данным, золотовалютные резервы Беларуси на 1 января 2020 года составили 9 млрд 393,5 млн долларов США, сообщает Нацбанк.

Это рекордный показатель международных резервных активов страны. Предыдущий рекорд был зафиксирован два месяца назад: на 1 ноября 2019 года золотовалютные резервы составили 9,2 млрд долларов. В ноябре они снизились до 9 млрд 158,9 млн долларов.

Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на 2019 год, объем международных резервных активов на 1 января 2020 года должен был составить не менее 7,1 млрд долларов США.

По итогам 2019 года, сообщает Нацбанк, международные резервные активы увеличились на 2,2 млрд долларов США (на 31,2%), в том числе за декабрь — на 234,7 млн (на 2,6%).

"Пополнение золотовалютных резервов в 2019 году осуществлялось в основном за счет покупки Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", поступления в бюджет налогов, пошлин и иных платежей в иностранной валюте, а также эмиссии Министерством финансов и Национальным банком облигаций, номинированных в иностранной валюте", — говорится в сообщении регулятора.

Сообщается также, что правительством и Национальным банком Беларуси за 2019 год исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на 4,2 млрд долларов США, в том числе в декабре — на 355 млн.

29 декабря в интервью программе "Главный эфир" телеканала "Беларусь 1" первый вице-премьер Дмитрий Крутой назвал рост ЗВР в числе важнейших достижений 2019 года. "Это хорошая подушка безопасности на следующие несколько лет, когда нам предстоят выплаты по внешним долгам, и, я думаю, мы с этим графиком успешно справимся", — сказал он.

В соответствии с основными направлениями денежно-кредитной политики на 2020 год, объем международных резервных активов на 1 января 2021 года с учетом погашения правительством и Национальным банком внутренних и внешних обязательств в иностранной валюте должен составить не менее 7,3 млрд долларов США.

Глава Нацбанка Павел Каллаур на брифинге в августе, отвечая на вопросы БелаПАН, отметил, что регулятор придерживается осторожных оценок относительно будущей динамики резервов. "Мы закладываем на 2020 год очень осторожные подходы и максимально учитываем риски развернувшихся торговых войн между отдельными государствами, которые формируют львиную долю мирового ВВП", — сказал он. Каллаур отметил, что в этих условиях центральный банк стремится обеспечить тот уровень золотовалютных резервов, который необходим для финансовой стабильности. "Наша задача состоит в том, чтобы резервы покрывали не менее двухмесячного объема импорта", — уточнил чиновник.