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Дата распечатки: 08.01.2020 12:24
 
08.01.2020 11:40 Политика, Общество

Сопредседатель движения "Разам" Толстая и супруги Косинеровы наказаны крупными штрафами за участие в акции за независимость Беларуси

Минск, 8 января. Суд Московского района Минска 8 января рассматривает административные дела участников акций против интеграции Беларуси и России.

Массовые несанкционированные уличные акции за независимость Беларуси от России прошли в Минске 7, 8, 20, 21 и 29 декабря. 

Сопредседатель движения солидарности "Разам" экс-кандидат в депутаты Палаты представителей Елена Толстая оштрафована на 1.350 рублей, сообщает правозащитный сайт spring96.org. Судья Юлия Варакса постановила, что действия Толстой подпадают под ч. 3 ст. 23.34 Кодекса об административных правонарушениях (повторное нарушение порядка организации и проведения массового мероприятия) и вынесла ей штраф в 50 базовых величин.

Елена Толстая уже отбыла пять суток административного ареста и получила штраф в 50 базовых величин (до повышения размера базовой величины с начала года — 1.275 рублей) за участие в акциях 7 и 8 декабря.

Сегодня же в суде Московского района за участие в акциях против интеграции оштрафованы активисты анархистского движения супруги Вячеслав и Марина Косинеровы. Судьи Татьяна Мотыль и Юрий Машкетов наложили на каждого из них штраф в 810 рублей.

По информации правозащитников, 8—10 января в разных судах Минска пройдет более 40 административных разбирательств в отношении участников акций за независимость Беларуси.

В частности, 9 января в суде Партизанского района должен пройти процесс по делу Вячеслава Сивчика. В суде Ленинского района продолжатся суды над Натальей Ладутько, Борисом Дубровским, Андреем Кудиком, Борисом Аникеевым, Виктором Ковальковым (отцом Викентием), Анной Шапутько. В суде Фрунзенского района будут рассмотрены административные дела Анатолия Лебедько, Андрея Шипулина, Николая Масловского.

В суде Центрального района ожидается продолжение процессов над Максимом Урбановичем (до 11 января отбывает 15 суток ареста за аналогичную акцию 7 декабря), Андреем Хренковым, Еленой Янушковской, Леонидом Борщевским, Евгением Батурой, Еленой Толстой, Петром Садовским, Николаем Козловым, Юрием Татуром. Суд Октябрьского района Минска в этот же день рассмотрит дела Виталия Тригубова, Яна Гриба, суд Пинского района и Пинска (Брестская область) — Татьяны Кебиковой, суд Первомайского района Витебска — Татьяны Северинец.

10 января в суде Советского района Минска пройдет рассмотрение дела Ольги Быковской, в суде Первомайского района — Юрия Беленького, Юрия Губаревича, Нины Багинской, Дианы Середюк, в суде Партизанского района — Светланы Коваленко, в суде Ленинского района — Владимира Некляева, Владимира Орлова, Эдуарда Пальчиса, в суде Заводского района — Артура Смолякова, в суде Лидского района и Лиды (Гродненская область) — Ильи Шаблинского.

 
Захар Щербаков, БелаПАН.

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