Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2020/01/08/ru_1029081/
Дата распечатки: 08.01.2020 15:27
 
08.01.2020 14:40 Политика, Беларусь — Евросоюз

Сегодня Беларусь и ЕС планируют подписать соглашения по упрощению визового режима и реадмиссии

Минск, 8 января. Беларусь и Евросоюз 8 января планируют подписать в Брюсселе соглашения по упрощению визового режима и реадмиссии. Церемония подписания указана в расписании телевизионного информационного сервиса ЕС (Europe by Satellite).

В расписании указано только подписание соглашения по реадмиссии, но в представительстве ЕС в Беларуси БелаПАН уточнили, что будут подписаны оба соглашения. 

В церемонии подписания примут участие заместитель премьер-министра Хорватии Давор Божинович (страна с 1 января председательствует в ЕС), еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон и министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

(Будет дополнено.)

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Среда, 08 Январь 2020, 15:27
Дизайн
и программирование
regraphic

© 2000 — 2020 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск