Сегодня Беларусь и ЕС планируют подписать соглашения по упрощению визового режима и реадмиссии

Минск, 8 января. Беларусь и Евросоюз 8 января планируют подписать в Брюсселе соглашения по упрощению визового режима и реадмиссии. Церемония подписания указана в расписании телевизионного информационного сервиса ЕС (Europe by Satellite).

В расписании указано только подписание соглашения по реадмиссии, но в представительстве ЕС в Беларуси БелаПАН уточнили, что будут подписаны оба соглашения.



В церемонии подписания примут участие заместитель премьер-министра Хорватии Давор Божинович (страна с 1 января председательствует в ЕС), еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон и министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

(Будет дополнено.)