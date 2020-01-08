Румас поставил основные задачи новому министру экономики

Минск, 8 января. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас 8 января представил коллективу Министерства экономики нового главу ведомства Александра Червякова. Он был назначен Александром Лукашенко на эту должность 4 января.

Как сообщила пресс-служба правительства, Румас определил основные задачи, которые предстоит решать министру экономики. Как отметил руководитель правительства, ранее Александр Червяков, работая в Минэкономики на посту замминистра и первого замминистра, "вел такие крупные задачи, как разработка Национальной стратегии устойчивого развития (НСУР) до 2035 года". "Это чрезвычайно важный документ для нашей страны. Тем более что мы будем в ближайшее время уже работать над программой новой пятилетки, — сказал Румас. — Та работа, которая шла в рамках НСУР-2035, конечно, будет положена в основу этой работы".

"Вы знаете ту высокую планку, которую глава государства нам задал: рост ВВП к концу следующей пятилетки должен составить до 100 млрд долларов, — отметил премьер-министр. — Это основная задача". При этом, подчеркнул Румас, "это должны быть не просто цифры, которые покажут, что при росте экономики примерно в 5% в год эта задача может быть решена: все должно быть подкреплено конкретными проектами". "Это и экспорт, и инвестиции. В программе пятилетки все эти качественные составляющие выполнения поставленной главой государства задачи должны быть предметно расписаны", — поставил задачу глава правительства.

Вторая задача, по словам Румаса, касается развития региональной политики. "Вы лично курировали программу и подготовку указа по Оршанскому району. Вы знаете, что этот проект сегодня находится в активной работе. Не все положения указа пока выполняются, но это предмет отдельного рассмотрения", — отметил премьер-министр. Он напомнил, что в конце января у главы государства состоится совещание по Оршанскому району. "Нам всем вместе надо будет готовиться, смотреть, что не сделано, где надо приложить усилия, чтобы нормы этого прогрессивного указа были выполнены", — сказал Румас.

Третья задача, по словам премьера, которую озвучил глава государства при назначении нового министра, — микроуровень. Как отметил Румас, возглавлявший ранее НИЭИ Минэкономики Червяков знает работу экономики на макроуровне. Работая же в должности замминистра и первого замминистра, ему "удалось погрузиться в микроуровень". Это, в частности, сельское хозяйство Витебской области. При этом Румас подчеркнул, что микроуровень не должен ограничиваться сферой сельского хозяйства. "У нас есть проблемы и в промышленности. Я думаю, что все отраслевые министерства тоже ожидают помощи от Минэкономики", — сказал он.

"Еще один резерв и потенциальный драйвер развития экономики — сфера услуг. Здесь мы можем малыми капиталовложениями и усилиями сразу достигать быстрого роста. Поэтому очень важно Минэкономики построить работу со всеми отраслевыми министерствами, которые отвечают за сектора услуг, чтобы мы одинаково понимали и вместе решали эту задачу", — сказал Румас.

Кроме того в новой должности Александру Червякову, по словам премьер-министра, "придется активнее погружаться в работу" с Российской Федерацией, а также развивать сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза и СНГ. "Инвестпроекты — одна из тем, которую нужно держать на постоянном контроле", — заявил Румас.

Червяков в свою очередь заверил, что Министерство экономики "приложит максимум усилий для выполнения всех задач, которые перед ним и министерством поставили глава государства и руководитель правительства".