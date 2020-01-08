Белорусская таможня планирует заключить международные договоры с Южной Кореей, Египтом, Иорданией, Индией и Японией

Минск, 8 января. Государственный таможенный комитет Беларуси планирует заключить международные договоры с Южной Кореей, Египтом, Иорданией, Индией и Японией, сообщило ведомство.

В релизе отмечается, что в 2019 году договорно-правовая база таможни пополнилась 20 международными документами, регулирующими широкий спектр правоотношений в сфере таможенного администрирования.

В частности, заключены двусторонние соглашения с Узбекистаном, Азербайджаном, Китаем, Ираном, Уругваем, Литвой, Украиной, США, многосторонние соглашения в рамках ЕАЭС и СНГ. "В целом положения данных документов направлены на определение основных принципов и форм сотрудничества, создание систем содействия взаимной торговле, обмен предварительной информацией, борьбу с таможенными правонарушениями, актуализацию интеграционных документов", — отметил ГТК.

Кроме того, в минувшем году белорусская таможня заложила основу для начала переговоров по проекту соглашения с государствами — членами Европейского союза о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах.

В 2019 году Беларусь впервые была избрана в состав политической комиссии — одной из ключевых структур Всемирной таможенной организации, которая работает над стратегией деятельности организации и готовит рекомендации ее совету по наиболее важным вопросам в сфере таможенного администрирования.

Договорно-правовая база белорусской таможни включает около 90 международных договоров, касающихся тех или иных направлений сотрудничества в таможенной сфере.