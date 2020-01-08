Лукашенко направил соболезнования главам Ирана, Украины и Канады в связи с крушением самолета МАУ возле Тегерана

Минск, 8 января. Александр Лукашенко направил соболезнования президенту Украины Владимиру Зеленскому, президенту Ирана Хасану Роухани и генерал-губернатору Канады Жюли Пейетт в связи с многочисленными жертвами в результате крушения самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" вблизи Тегерана.

Как сообщает пресс-служба белорусского руководителя, Лукашенко также адресовал глубокие соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших.

Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси с большой скорбью восприняли трагическое известие и разделяют боль невосполнимой утраты.

Самолет Boeing 737, принадлежавший МАУ, утром 8 января потерпел крушение после вылета из международного аэропорта Тегерана имени имама Хомейни.

По информации Министерства иностранных дел Украины, из 176 пассажиров и членов экипажа потерпевшего крушение самолета никто не выжил. Среди погибших 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 11 — Украины, 10 — Швеции, 4 — Афганистана, 3 — Германии, 3 — Великобритании.

Самолет направлялся из Тегерана в Киев. По предварительной информации, катастрофа произошла из-за возгорания двигателя.

На борту разбившегося украинского самолета Boeing 737 белорусских граждан не было, сообщил сайт посольства Беларуси в Иране.