Лукашенко премировал коллектив российского артиста Крутого за церемонии открытия и закрытия II Европейских игр

Минск, 8 января. Александр Лукашенко присудил премии "За духовное возрождение" и специальные премии деятелям культуры и искусства за 2019 год, сообщила пресс-служба президента.

Присуждено пять премий "За духовное возрождение". Ими отмечены трудовые коллективы и представители религиозных объединений "за активную деятельность в гуманитарной сфере".

Премия присуждена настоятелю прихода храма святой равноапостольной Марии Магдалины города Минска протоиерею Иоанну (Ивану) Хорошевичу "за значительный вклад в укрепление идей милосердия и организацию работы Дома духовного просвещения".

Награду получит Белорусское общественное объединение ветеранов "за активную гуманитарную деятельность по оказанию помощи ветеранам и увековечению памяти о Великой Отечественной войне".

Коллектив Белорусской ассоциации многодетных родителей отмечен премией "за большую работу по материальной и моральной поддержке многодетных семей, реализацию гуманитарных проектов "Конкурс на лучшую многодетную семью", "Минский городской форум матерей", телепроекта "Родные люди".

Премия присуждена также коллективу филиала Брестского областного краеведческого музея "Археологический музей "Берестье" и авторскому коллективу "фундаментального картографического издания" "Большой исторический атлас Беларуси".

"За выдающиеся достижения в сфере профессионального искусства, народного и любительского художественного творчества, обучения и патриотического воспитания творческой молодежи, благотворительной деятельности, которые получили общественное признание", присуждено 10 специальных премий президента деятелям культуры и искусства.

В частности, "за разработку и реализацию творческой концепции масштабных церемоний открытия и закрытия II Европейских игр 2019 года" премия присуждена авторскому коллективу в составе народного артиста России Игоря Крутого, режиссера-постановщика, основателя компании Sechenov.com Алексея Сеченова, художественного руководителя продюсерского центра "Арт-мажор" Белорусского государственного университета культуры и искусств Александра Вавилова.