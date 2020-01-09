Всемирный банк прогнозирует в Беларуси самый низкий рост ВВП среди стран Европы и Центральной Азии

Минск, 9 января. Всемирный банк сохраняет пессимистичный прогноз относительно роста белорусской экономики в 2020-м и последующие годы. Причем прогноз по росту ВВП Беларуси — самый низкий среди стран Европы и Центральной Азии, следует из доклада "Перспективы мировой экономики", представленного международной финансовой организацией 9 января.

Так, Всемирный банк ожидает, что по итогам 2019 года белорусский ВВП вырастет на 1%, 2020-го — на 0,9%, 2021-го — на 0,5%, 2022-го — также на 0,5%.

В июньском аналогичном докладе банк предположил, что рост ВВП Беларуси в 2019 году составит 1,8%, в 2020-м — 1,3%, в 2021-м — 1,2%.

"Наш прогноз в середине года был подготовлен с учетом того, что будет компенсация 50% потерь из-за российского налогового маневра. Пока этой компенсации Беларусь не получила, и наш обновленный прогноз подготовлен с учетом того, что такую компенсацию страна не получит", — отметил ранее экономист Всемирного банка Кирилл Гайдук.

В банке поясняют: прогноз роста на 2020—2021 годы пересмотрен в сторону понижения из-за "неблагоприятных условий торговли, ограниченных возможностей стимулирования внутреннего спроса, а также сохраняющихся структурных проблем".

По мнению экспертов банка, дальнейшее ослабление внешнего спроса, ухудшение условий торговли при сохранении существующего уровня госдолга и ограниченных возможностей стимулирования внутреннего спроса будут сдерживать темпы экономического роста. В случае дальнейшего снижения экспортной выручки могут потребоваться дополнительные внешние заимствования, считают экономисты ВБ.

Они отмечают, что ключом к снижению уязвимостей и повышению потенциала экономического роста является проведение структурных преобразований.

Официальный прогноз властей предполагал увеличение ВВП Беларуси в 2019 году на 4%, фактически за январь—ноябрь он вырос на 1,1%. Что касается планов на 2020 год, то после поручения Александра Лукашенко правительство повысило прогноз роста ВВП в новом году с 2,5 до 2,8%.

В своем текущем докладе Всемирный банк отмечает, что в целом перспективы для региона Европы по-прежнему отягощены весомыми рисками негативного развития ситуации, в том числе замедления роста в странах, относящихся к числу основных торговых партнеров, геополитической нестабильности, усиления степени неопределенности в экономической политике, вероятности разнонаправленных процессов на финансовых рынках, равно как и замедления роста производительности в долгосрочной перспективе.

Спад в зоне евро может быть чреват негативными последствиями для стран, поддерживающих с ней тесные торговые и финансовые связи. Замедление темпов экономического роста в Китае может через торговлю и цены на сырье распространиться на другие государства. Страны региона, являющиеся экспортерами энергоресурсов — Азербайджан, Казахстан и Россия, — по-прежнему уязвимы к серьезным колебаниям мировых цен на сырье, особенно если это происходит на фоне нарастания нестабильности.