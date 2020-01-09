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Дата распечатки: 09.01.2020 20:47
 
09.01.2020 20:15 Общество

Лукашенко наградил почти 100 человек, включая силовиков и чиновников

Минск, 9 января. Александр Лукашенко своим указом наградил 96 "представителей различных отраслей за многолетнюю плодотворную работу, образцовое исполнение служебных обязанностей, значительный личный вклад в обеспечение обороноспособности страны и укрепление общественного порядка, развитие сельского и дорожного хозяйства, железнодорожного и нефтепроводного транспорта, заслуги в сферах образования, науки, культуры, искусства и спорта".

По сообщению пресс-службы президента, орденом "За службу Родине" II степени награжден начальник генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны в 2014—2019 годах Олег Белоконев.

Начальник ракетных войск и артиллерии — начальник управления ракетных войск и артиллерии генштаба Вооруженных сил генерал-майор Геннадий Козловский, начальник управления ГАИ милиции общественной безопасности МВД полковник милиции Дмитрий Корзюк и первый заместитель начальника республиканского отряда специального назначения МЧС полковник внутренней службы Андрей Метельский удостоены ордена "За службу Родине" III степени.

Орденом Почета награждены председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов, председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис и др.

БелаПАН.

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