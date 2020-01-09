Лукашенко: "Газпром" зарабатывает на Беларуси больше в три раза, чем на Германии

Минск, 9 января. "Газпром" зарабатывает на Беларуси больше в три раза, чем на Германии, заявил Александр Лукашенко на церемонии вручения премий "За духовное возрождение", "Белорусский спортивный Олимп" и спецпремии деятелям культуры и искусства.

"Что касается поставок российского газа, аргументы мои просты. 75 [лет] великой победе [в Великой Отечественной войне], все горлопаним, где только возможно, и в России, и в Беларуси. Но "Газпром" сегодня зарабатывает на Беларуси больше в три раза, чем на Германии. Это нормально? Это ненормально", — сказал официальный лидер.

По его словам, президент России Владимир Путин предложил "работать по газу на условиях 19-го года" в январе и феврале, "пока мы не договоримся".

"Но я напомню: когда мы шли на продажу "Белтрансгаза" в 11-м году, была жесткая договоренность, что за пять лет мы выйдем на внутрироссийскую цену по газу. Кто-то это забыл — я помню. Поэтому я настаиваю, чтобы это было реализовано", — подчеркнул Лукашенко.

"Почему мы до сих пор с президентом России (уже вышло на наш уровень) не договорились по нефти? Да потому, что Россия хочет, чтобы мы купили у нее нефть по ценам выше мировой. Где такое видано?" — возмутился белорусский руководитель.

"Поэтому я и отказался от такой нефти, — продолжил он. — И прямо заявил: если не будет поставок по мировой цене из России нефти, мы найдем эту нефть в другом месте. Что мы и делаем. И нашли. Пусть даже будет дороже, но мы найдем. Наверное, не время говорить эту правду, поскольку идет процесс переговоров. Но это так".

Лукашенко пообещал, когда "будет время", подробно доложить "о ситуации, которая складывается в мире вообще и в частности с нашей братской Россией". "Сегодня нет катастрофы, если мы даже не договоримся о том, о чем я только что сказал, с Россией. Ну живем же эти дни и жить будем. Будем жить не хуже, чем в 19-м году. Ну очень быстро не разбогатеем, но ни в коем случае не погибнем и не умрем. Не те времена: мы встали на ноги. Встали благодаря своему труду", — сказал он.

Лукашенко подверг критике реакцию оппозиции на ситуацию с поставками энергоносителей: "Многие наши "свядомыя", проснувшись вдруг (потеря суверенитета!), встали, вдруг проснулись и закричали: "А навошта нам было вообще, надо было еще тогда, лет 20 тому назад, пойти на мировые цены и отказаться от России?" Вы знаете, если бы мы эти шаги сделали, мы бы с вами здесь не находились".

19 декабря 2019 года на пресс-конференции в Москве Владимир Путин заявил, что "доходность от продаж в Европу и Беларусь для "Газпрома" отличается в четыре раза". "Мы же продаем все в Беларусь беспошлинно, — сказал он. — Что касается наших продаж энергоносителей, в том числе газа, в Европу и в Беларусь, то у Беларуси самые низкие цены, которые только возможны для наших заграничных партнеров. Это 127 долларов за тысячу кубов. В Европу за 200 мы продаем. У нас средневзвешенная цена сейчас по России на газ — 70 долларов за тысячу кубов".

(Использованы сюжет телеканала СТВ и сообщение пресс-службы президента.)