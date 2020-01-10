10.01.2020 13:24 Фото
В посольстве Ирана открыта книга соболезнований
10 января в посольстве Ирана в Минске открыта книга соболезнований в связи с гибелью генерала Касема Сулеймани и крушением украинского "Боинга-737".
10 января в посольстве Ирана в Минске открыта книга соболезнований в связи с гибелью генерала Касема Сулеймани и крушением украинского "Боинга-737".
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