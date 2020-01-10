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Дата распечатки: 10.01.2020 10:39
 
10.01.2020 09:15 Экономика

"Беллесбумпром" увеличил экспорт продукции почти на 3%

Минск, 10 января. За январь—ноябрь 2019 года предприятия "Беллесбумпрома" экспортировали продукции на 529,9 млн долларов США, что на 2,9% больше, чем за 11 месяцев 2018 года, сообщила пресс-служба концерна.

В числе основных рынков сбыта — Россия (169,7 млн долларов), Польша (82,3 млн), Украина (53,8 млн), Китай (42,6 млн) и Литва (38,8 млн). Предприятия концерна экспортируют продукцию в 68 стран.

70% произведенной продукции поставлено на внешние рынки.

За 11 месяцев 2019 года предприятия отрасли произвели продукции на 1,46 млрд рублей, что на 13,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Наиболее динамичный прирост, сообщает пресс-служба, отмечен на предприятиях целлюлозно-бумажной отрасли — на 37,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Деревообрабатывающие предприятия увеличили производство на 4,6%, мебельные — на 1,3%.

Марина Носова, БелаПАН.

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