Сегодня — очередной день многочисленных судов над участниками декабрьских акций против белорусско-российской интеграции

Минск, 10 января. 10 января — очередной день многочисленных судов над участниками акций против белорусско-российской интеграции, которые прошли 7, 8, 20 и 21 декабря.

Оппозиционных политиков и общественных активистов судят за участие в несанкционированных массовых мероприятиях (статья 23.34 Кодекса об административных правонарушениях).

По данным правозащитного сайта spring96.org, сегодня в разных судах Минска планируется рассмотреть более двух десятков административных дел. В числе подсудимых: журналисты Ольга Быковская и Диана Середюк, блогеры Эдуард Пальчис и Дмитрий Козлов, сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Ольга Ковалькова, зампредседателя Консервативно-христианской партии — БНФ Юрий Беленький, председатель движения "За Свободу" Юрий Губаревич, политики Вячеслав Сивчик и Игорь Ляльков, писатель Владимир Орлов, активисты Анна Шапутько, Светлана Коваленко, Нина Багинская, Майя Наумова, Андрей Рогов, Галина Логацкая, Данила Лаврецкий, Марина Адамович (жена оппозиционного политика Николая Статкевича) и другие.

Процессы над некоторыми участниками акций также пройдут в Лиде (Гродненская область) и в суде Дубровенского района (Витебская область).

Суды над участниками декабрьских акций — более 40 административных процессов — начались 8 января. Подсудимых, как правило, наказывают крупными штрафами. Общая сумма штрафов, начисленных только 9 января, составила около 15 тысяч долларов, сообщают правозащитники.