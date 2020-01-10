В разных судах Минска участников акций против интеграции с Россией наказывают крупными штрафами

Минск, 10 января. Участников акций против интеграции с Россией продолжают наказывать крупными штрафами.

Очередные административные дела оппозиционных политиков, общественных активистов, журналистов и блогеров продолжают рассматривать сегодня в разных судах Минска. Их обвиняют на основании статьи 23.34 Кодекса об административных правонарушениях за участие в несанкционированных массовых мероприятиях против белорусско-российской интеграции, которые прошли в Минске 7, 8, 20 и 21 декабря.

Постановлением суда Первомайского района на 30 базовых величин (810 рублей) оштрафованы: зампредседателя Консервативно-христианской партии — БНФ Юрий Беленький, председатель движения "За Свободу" Юрий Губаревич, активисты Андрей Рогов, Галина Логацкая и Нина Багинская. Багинская осуждена за участие в двух акциях, общая сумма штрафов составила 1.350 рублей.

Суд Партизанского района постановил наказать штрафами оппозиционного политика Игоря Лялькова (810 рублей), защитницу Куропат Анну Шапутько (540 рублей) и общественную активистку Светлану Ковалькову (1.350 рублей).

Дело журналистки газеты "Новы час" Дианы Середюк, которая накануне стала лауреатом премии "Чемпионы гражданского общества — 2019" в номинации "Журналист года", судья Первомайского суда Максим Трусевич отправил на доработку. Середюк заявила, что не участвовала в акции 20 декабря, а находилась в это время в совершенно другом месте.

В суде Ленинского района Минска сегодня планировали судить блогера Дмитрия Козлова. Накануне вечером блогер должен был выйти на свободу после 15-суточного ареста за участие в одной из акций протеста, но, как выяснилось, он остался в Оршанском ИВС. По информации правозащитников, Козлов осужден еще на один 15-суточный арест, но за что и когда — пока неизвестно. В ИВС сообщили, что он освободится только 24 января.



Суды над участниками декабрьских акций — более 40 административных процессов — начались 8 января. Общая сумма штрафов, начисленных судами только 9 января, составила около 15 тысяч долларов, сообщает правозащитный сайт spring96.org.

Тем временем сбор денег в помощь осужденным участникам декабрьских акций против интеграции с Россией объявила гражданская инициатива BY_Help. В 2017 году она помогала выплачивать штрафы участникам акций против декрета о "дармоедах", в 2018-м — помогала журналистам, которые подверглись репрессиям в "деле БелТА".