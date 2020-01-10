Павел Северинец осужден еще на 30 суток ареста за участие в двух акциях против интеграции с Россией (дополнено)

Минск, 10 января. Сопредседатель оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец 10 января осужден еще на 30 суток ареста за участие в акциях против интеграции с Россией 20 и 21 декабря, сообщила БелаПАН его жена Ольга Северинец.

Дело рассматривалось в суде Советского района Минска, решение об арестах политика вынесла судья Вера Головкова.

Северинец на заседание суда не явился и, по словам его жены, в данный момент находится дома.

Рано утром 10 января Северинец был отпущен на свободу из Центра изоляции правонарушителей после 15-суточного ареста, который отбыл за участие в акции против интеграции с РФ 7 декабря.

"Сегодня меня подняли в камере ночью и приказали без объяснений собрать вещи. В коридоре уже ждали двое в штатском, — написал политик на своей странице в "Фейсбуке". — В дежурке выяснилось, что мне зачислили в срок 15 суток мое пятичасовое задержание 18 декабря и арест заканчивается сегодня в 6.45". Северинца отвезли в Советское РУВД Минска, где оформили необходимые документы, а в начале восьмого объявили, что ему необходимо явиться к 12 часам в суд Советского района на очередное разбирательство.

Помимо арестов Северинец должен выплатить штраф в 1.350 рублей за призыв к участию в несанкционированной акции против интеграции с Россией 20 декабря. Постановление о штрафе суд Центрального района Минска вынес 9 января, когда политик еще отбывал административный арест.

Несанкционированные уличные акции за независимость Беларуси и против интеграции с Россией прошли в Минске 7, 8, 20, 21 и 29 декабря.

9 января на церемонии вручения премий "За духовное возрождение" уличные протесты против белорусско-российской интеграции прокомментировал Александр Лукашенко. "Сейчас очень острый период существования нашего государства, — цитировал главу государства приближенный к нему телеграм-канал "Пул первого". — Мы идем не просто по тонкому льду или по лезвию. Мы идем и шатаемся слева направо, и не дай бог неверный шаг — мы потеряем всё". "Надо прекратить "шатания" по мирным улицам. Надо прекратить всякие разговоры о суверенитете и независимости. Надо прекратить разговоры о том, что кто-то хочет здрадзiць и сдать Беларусь. Можа, хто-та і хоча, но не первый президент, который эту страну строил", — подчеркнул Лукашенко.