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Дата распечатки: 10.01.2020 15:14
 
10.01.2020 14:19 Общество

Двое жителей Черикова приговорены к смертной казни

Минск, 10 января. Двое жителей Черикова — 21-летний Илья и 19-летний Станислав Костевы — приговорены к смертной казни. Такое решение вынесла коллегия Могилевского областного суда на выездном заседании, которое состоялось в суде Чериковского района 10 января, сообщил БелаПАН правозащитник Андрей Полуда, присутствовавший на заседании.

Братья признаны виновными в убийстве соседки — 47-летней учительницы. На момент совершения преступления им было 20 и 18 лет соответственно.

(Будет дополнено.)

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

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