В Беларуси вынесено еще два смертных приговора

Минск, 10 января. Двое жителей Черикова — 21-летний Илья и 19-летний Станислав Костевы — приговорены к смертной казни решением коллегии Могилевского областного суда. Братья признаны виновными в убийстве 47-летней учительницы.

Выездное заседание судебной коллегии состоялось 10 января в суде Чериковского района, сообщил БелаПАН правозащитник Андрей Полуда, который на нем присутствовал.



"Приговор будет обжалован. Я могу это точно сказать, потому что мы находимся на связи с родственниками осужденных, и в рамках кампании "Правозащитники против смертной казни" будем этим делом заниматься", — сказал Полуда.

Убийство произошло в апреле 2019 года. По данным следствия, между обвиняемыми и их соседкой, которая была у них в школе учительницей, произошел конфликт. Поводом стало то, что соседка заявила правоохранителям о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей сестрой обвиняемых, которая находилась в отпуске по уходу за ребенком. Из-за этого семью поставили на профилактический учет как находящуюся в социально опасном положении.



После застолья дома пьяные братья пошли к своей бывшей учительнице, чтобы разобраться. Они убили соседку, украли компьютер и продукты питания, а затем, с целью скрыть следы преступления, подожгли дом.



По данным следствия, женщине было нанесено более 100 ударов ножом.

Это уголовное дело упоминал Александр Лукашенко в интервью российской радиостанции "Эхо Москвы". "У нас на контроле президента есть общественно значимые дела, — рассказал он. — Вчера мне докладывал председатель Верховного суда о разбирательстве этих дел. Вот одно из них: два подонка, иначе их не назовешь, — уже и разбои были, и наказывали их — убили свою учительницу. За то, что она защитила двоих детишек их сестры. Сестра — никакая, асоциальный элемент, а учительница защитила их и потребовала изъять из семьи. Они ее резали всю ночь, они убивали ее всю ночь. Она умоляла, просила, и в конце концов они ее к утру добили. Каково?"

Комментируя БелаПАН сегодняшний приговор, Андрей Полуда, координатор кампании "Правозащитники против смертной казни", отметил: "Год начался вынесением сразу двух смертных приговоров. Совсем недавно, в декабре, мы узнали, что приведен в исполнение смертный приговор. Этот конвейер движется. Но больше беспокоит то, что президент страны в недавнем интервью высказывался по этому делу, и оно сразу получило серьезный резонанс. И это сильно беспокоит, потому что мы помним ситуацию по делу гомельчанина Александра Грунова, когда Верховный суд отменил высшую меру. Но после того, как президент обратил внимание на это дело, был вновь вынесен смертный приговор, и Грунова расстреляли".

Беларусь остается единственной в Европе и СНГ страной, которая применяет смертную казнь. За последние 20 лет в стране было расстреляно более 400 приговоренных к высшей мере наказания, а помилован — всего один человек.

По информации правозащитников, в 2019 году было казнено как минимум два человека. В июне стало известно о расстреле Александра Жильникова, которого вместе с Вячеславом Сухарко признали виновным по делу об убийстве трех человек в Минске и Колодищах. О судьбе Сухарко правозащитникам достоверно не известно, однако они склоняются к тому, что приговор в его отношении также может быть уже исполнен.

17 декабря был приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Осиповича, которого суд признал виновным в убийстве двух девушек в Бобруйске.

В минувшем году помимо приговора Осиповичу было вынесено еще два смертных приговора. 48-летний Виктор Сергель приговорен к высшей мере за групповое убийство восьмимесячной девочки в Лунинце, 50-летний Виктор Павлов — за убийство двух пожилых сестер в Витебской области. Приговор Сергелю не является окончательным и может быть обжалован, приговор Павлову Верховный суд оставил в силе.