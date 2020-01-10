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Дата распечатки: 10.01.2020 18:17
 
10.01.2020 17:52 Общество

В поселке Большевик Гомельской области неизвестный ограбил отделение одного из банков

Минск, 10 января. В поселке Большевик Гомельской области неизвестный ограбил отделение одного из банков.

"Сегодня, 10 января, около 16 часов в отделение одного из банков по ул. Советской в поселке Большевик (Гомельская область) вошел мужчина. Неизвестный под угрозой предмета, похожего на пистолет, завладел деньгами и скрылся", — сообщает пресс-служба МВД в своем телеграм-канале.

По словам оператора банка, мужчина забрал 4.000 белорусских рублей, 1.000 долларов США и 30 тысяч российских рублей.

МВД сообщает приметы подозреваемого: на вид 30-40 лет, рост 180-190 сантиметров, плотного телосложения. Был одет в черную куртку с капюшоном, черные брюки, коричневые ботинки. Лицо скрыл шарфом с красными продольными полосами. Предположительно был в перчатках. При себе имел полиэтиленовый пакет.

В области введен план "Сирена", на его розыск ориентированы ближайшие наряды милиции и приданных сил.

 

Алексей Орешко, БелаПАН.

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