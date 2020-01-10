Беларусь ввела налог на транзит нефти по своей территории

Минск, 10 января. В Беларуси вводится экологический налог на транзит нефти и нефтепродуктов трубопроводами по территории страны. Это предусматривает подписанный Александром Лукашенко указ № 9 "О налогообложении", сообщает пресс-служба президента.

"В целях формирования источника денежных средств для ликвидации возможных экологических последствий в случае аварии на магистральном нефтепроводе либо иных непредвиденных ситуаций, связанных с перемещением нефти и нефтепродуктов по территории Беларуси, для организаций, осуществляющих транспортировку нефти и нефтепродуктов, установлена ставка налога на прибыль в размере 50%", — говорится в сообщении.

Кроме того, в соответствии с указом, "признана объектом налогообложения экологическим налогом транзитная транспортировка по территории Беларуси нефти и нефтепродуктов магистральными трубопроводами".

1 января Россия прекратила поставки нефти в Беларусь в связи с разногласиями по цене: 31 декабря истекли годовые контракты, а новые пока не подписаны. После прекращения поставок нефти Беларусь остановила экспорт нефтепродуктов. При этом транзит нефти через Беларусь осуществляется без ограничений.

Минск настаивает на отмене премии к цене поставок, которая составляет порядка 10 долларов за тонну. Таким образом белорусские власти рассчитывали получить компенсацию за налоговый маневр в России, который приводит к удорожанию сырья для Беларуси.

9 января Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию с прекращением Россией поставок нефти в Беларусь. "Почему мы до сих пор с президентом России (уже вышло на наш уровень) не договорились по нефти? Да потому, что Россия хочет, чтобы мы купили у нее нефть по ценам выше мировой. Где такое видано?" — возмутился белорусский руководитель на церемонии вручения премий "За духовное возрождение".

"Поэтому я и отказался от такой нефти, — продолжил он. — И прямо заявил: если не будет поставок по мировой цене из России нефти, мы найдем эту нефть в другом месте. Что мы и делаем. И нашли. Пусть даже будет дороже, но мы найдем. Наверное, не время говорить эту правду, поскольку идет процесс переговоров. Но это так".

В декабре Беларусь и Россия согласовали индикативный баланс поставок нефти, согласно которому в 2020 году Беларусь должна получить 24 млн тонн российской нефти.

По оценкам концерна "Белнефтехим", в этом году из-за налогового маневра цена российской нефти для белорусских НПЗ вырастет на 20 долларов за тонну. Сейчас она составляет 83% от мировой. В январе—октябре прошлого года Беларусь импортировала нефть из России по средней цене в 364 доллара за тонну.