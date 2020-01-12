Ландсбергис: Беларусь в Островце сделала Литве гадость

Минск, 12 января. Не сдаваться и противиться строительству Белорусской АЭС в Островце призвал первый глава независимой Литвы Витаутас Ландсбергис.

"Кажется, нет в мире другой такой страны, которая после советской агрессии сделала бы Литве такую гадость, как Беларусь в Островце", — заявил 87-летний политик в литовском парламенте на встрече с участниками вильнюсских событий 13—14 января 1991 года, сообщает портал ru.delfi.lt.

"И за что, в чем Литва провинилась перед сестрой-Беларусью? Но тут мы были бы неправы, вряд ли осталась эта сестра Беларусь, может, она скована, спелената, стала только приложением к империи", — сказал Ландсбергис. По его словам, Литва не должна забывать, кто реальный агрессор и корень зла, должна демонстрировать выдержку и решимость не сдаваться, даже если будут говорить, что игра проиграна.

"Уже слышатся такие слова и среди власть имущих. Такой установки не должно быть. Мы должны стоять до конца, не должны принимать эту грязную энергию, не должны платить за эту веревку, на которой нас повесят. И пусть Бог решает, где и у кого настанет банкротство и падение. Пусть Литва держится хотя бы духовно", — призвал Ландсбергис.