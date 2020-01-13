13.01.2020 16:09 Фото
Вынесен приговор бывшему директору предприятия "Милкавита"
Бывший директор "Милкавиты" приговорен к пяти годам лишения свободы за получение взятки. Такое решение 13 января вынес суд Железнодорожного района Гомеля.
Бывший директор "Милкавиты" приговорен к пяти годам лишения свободы за получение взятки. Такое решение 13 января вынес суд Железнодорожного района Гомеля.
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