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Дата распечатки: 13.01.2020 17:07
 
13.01.2020 16:09 Фото

Вынесен приговор бывшему директору предприятия "Милкавита"

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Бывший директор "Милкавиты" приговорен к пяти годам лишения свободы за получение взятки. Такое решение 13 января вынес суд Железнодорожного района Гомеля.

Фото БелаПАН.

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