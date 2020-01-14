Подписание кредитного договора между Евразийским банком развития и "Беларуськалием"

Евразийский банк развития (ЕАБР) выделит "Беларуськалию" 400 млн долларов. Соответствующий кредитный договор подписан 14 января в Минске.

По словам председателя правления ЕАБР Андрея Бельянинова, средства выделяются на пять лет под "хорошую" процентную ставку.

Генеральный директор ОАО "Беларуськалий" Иван Головатый уточнил, что названная сумма учитывает выделенные банком предприятию в 2019 году 100 млн долларов. Деньги будут направлены на реализацию инвестпрограммы "Беларуськалия" и пополнение оборотных средств.